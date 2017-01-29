Информатор WADA Степанова заявила, что в США чувствует себя в безопасности

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) легкоатлетка Юлия Степанова заявила, что в США чувствует себя в безопасности, так как находится далеко от России. Ее слова приводит агентство Associated Press.

"Здесь, в Штатах, я чувствую себя в безопасности, потому что знаю, что физически нахожусь очень далеко от России, - сказала Степанова. - Но когда я жила в Германии, было определенно страшнее, потому что я была ближе". При этом бегунья добавила, что она не заинтересована в получении американского гражданства и возможности выступать за США.

Также спортсменка заявила, что если бы у нее снова появился шанс предоставить информацию о допинге в России, она сделала бы то же самое. "Я знаю, что на высшем уровне много спортсменов против меня, и иногда вы можете видеть это в их глазах, но у меня нет никакого сожаления. И если бы у меня появился шанс сделать это снова, то я бы сделала то же самое. Это нормально, что некоторым спортсменам нравится то, что я сделала, они приходят ко мне и благодарят меня, но другие меня ненавидят", - добавила Степанова.

Сейчас Степанова выступает под нейтральным флагом. В субботу она впервые выступила в нынешнем сезоне, заняв седьмое место в финальном забеге на 800 метров на этапе зимнего Мирового тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в помещениях, который проходит в Бостоне. "Мне очень нравится быть нейтральным спортсменом, потому что на меня нет никакого давления, и я не должна достать медали кому-либо", - сказала Степанова.

Отвечая на вопрос, будет ли она когда-нибудь снова выступать под российским флагом, Степанова заявила: "Если бы вы задали мне этот вопрос год назад, то я бы ответила "да", я хотела снова соревноваться за Россию. Но на данный момент, я изменила свое мнение - они не хотят меня обратно. Я думала, что отношение в России изменится, и они будут смотреть на меня, как на того, кто пытался помочь спортсменам, но, к сожалению, это еще не так".

В декабре 2014 года российская легкоатлетка Степанова, а впоследствии информатор WADA, и ее муж стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании ARD, название которого можно перевести как "Секретное дело "Допинг". В нем утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Расследование, проведенное в связи с этим независимой комиссией WADA, закончилось дисквалификацией Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и последующим недопуском российских легкоатлетов к участию в Играх-2016. Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро IAAF разрешила принимать участие в международных соревнованиях только прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, которая тренируется в США.