Россияне завоевали девять медалей в первый день Универсиады

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали девять медалей в первый соревновательный день зимней Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.
Всего в первый день было разыграно восемь комплектов наград. В активе россиян четыре золотые, четыре серебряные и одна бронзовая медаль. Обладателями золота стали горнолыжница Елена Яковишина, лыжники Лилия Васильева и Валерий Гонтарь, а также сноубордист Богдан Богданов.
Сборная России по хоккею в стартовом матче одержала крупную победу над командой Южной Кореи со счетом 14:0. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Великобритании со счетом 7:3.
В общекомандном зачете сборная России занимает первое место. На втором месте идет команда Китая, в активе которой два золота и одна бронза, на третьем - сборная Казахстана (0-1-2). По две медали завоевали сборные Польши и Украины, в активе команд Италии, Белоруссии, Финляндии, Франции и Японии по одной награде.
Соревнования завершатся 8 февраля. Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.