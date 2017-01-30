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Россияне завоевали девять медалей в первый день Универсиады

Спорт
30 января, 13:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
В активе россиян четыре золотые, четыре серебряные и одна бронзовая медаль
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Горнолыжница Елена Яковишина

Горнолыжница Елена Яковишина

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали девять медалей в первый соревновательный день зимней Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.

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Всего в первый день было разыграно восемь комплектов наград. В активе россиян четыре золотые, четыре серебряные и одна бронзовая медаль. Обладателями золота стали горнолыжница Елена Яковишина, лыжники Лилия Васильева и Валерий Гонтарь, а также сноубордист Богдан Богданов.

Сборная России по хоккею в стартовом матче одержала крупную победу над командой Южной Кореи со счетом 14:0. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Великобритании со счетом 7:3.

В общекомандном зачете сборная России занимает первое место. На втором месте идет команда Китая, в активе которой два золота и одна бронза, на третьем - сборная Казахстана (0-1-2). По две медали завоевали сборные Польши и Украины, в активе команд Италии, Белоруссии, Финляндии, Франции и Японии по одной награде.

Соревнования завершатся 8 февраля. Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.

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