Церемония открытия 28-й зимней Универсиады прошла в Алма-Ате

АСТАНА, 29 января. /Корр. ТАСС Светлана Тумакова/. Церемония открытия 28-й Всемирной зимней Универсиады прошла в Алма-Ате. Мероприятие состоялась в 12-тысячном ледовом дворце "Алматы-Арена", специально построенном к проведению соревнований.

На церемонии присутствовали глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ) Олег Матыцин и вице-премьер, министр по делам президента ОАЭ шейх Мансур ибн Зайд аль-Нахайян. Еще порядка 1 млрд зрителей составила потенциальная аудитория 80 стран, на которые в прямом эфире была организована трансляция торжества.

Путь длиной в пять лет

Выступая на церемонии, президент Казахстана заявил, что ко дню открытия Универсиады страна шла более пяти лет. "Этот путь сделал нас сильнее, сплотил вокруг общей цели, изменил облик целого мегаполиса", - подчеркнул он.

Назарбаев отметил, что с первых дней независимости республика "была привержена идеалам единства, сотрудничества, устремленности в безопасное будущее". "Через спорт, науку и культуру мы хотим донести до каждого континента казахстанскую формулу толерантности, спокойствия и развития", - сказал он.

При этом глава государства считает, что Алма-Ата "уже сейчас ставит безусловные рекорды". "Здесь впервые в истории проведения зимних Универсиад построена Атлетическая деревня. В то же время мы проведем самые экономичные и компактные игры, а инвестиции, вложенные в этот проект, пойдут на благо казахстанцев. Арены станут центром притяжения для массового спорта, а Атлетическая деревня превратится в новый микрорайон по доступному социальному жилью для 1,7 тысяч семей алмаатинцев", - сказал он.

Назарбаев особо подчеркнул значимость выбора Алма-Аты городом проведения Универсиады. "Это город с тысячелетней историей, именно здесь мы объявили независимость нашей страны (Алма-Ата была первой столицей суверенного Казахстана - прим. ТАСС), здесь началась новая эпоха Казахстана.

Это динамичный и современный город, деловой центр и драйвер экономики страны, город молодых, город студентов", - сказал Назарбаев, подчеркнув, что в мегаполисе "находится треть вузов Казахстана, где обучается 137 тысяч студентов".

Глава государства выразил уверенность, что благодаря Универсиаде "легендарный и всеми любимый каток "Медео" обретет былую славу, "Шымбулак" алмазом засияет в короне Заилийского Алатау", а сами соревнования "станут символом здорового образа жизни". "Ее эффект можно сравнить с государственной программой по укреплению здоровья нашей нации", - заключил президент.

Сплетение истории и современности

Главным событием торжества стало шествие по стадиону спортсменов. Под зажигательную музыку и аплодисменты болельщиков по стадиону прошли более двух тысяч спортсменов из 57 стран мира, что является рекордным для такого рода соревнований. Самыми малочисленными на Универсиаде представлены, в частности, сборные Армении и Греции (по 1 атлету), Марокко (2), Афганистана, Бразилии и Узбекистана (3), в число самых представительных попали сборные Казахстана (175 спортсменов), Канады (122), Китая (119) и Японии (110). Абсолютным рекордсменом по числу участников стала Россия, представленная на Универсиаде 216 атлетами, а также очень большим, по словам организаторов, количеством болельщиков.

Церемонию открытия соревнований сопровождало яркое театрализованное представление, в котором было задействовано более 1,5 тыс. артистов, включая оперных и эстрадных певцов, цирковых гимнастов, фигуристов спортивных школ, танцевальных коллективов, актеров театров.

Ожившие легенды, балетный танец "Самрук", проезд на колеснице Золотого сакского воина, являющегося одним из символов Алма-Аты - олицетворяли прошлое, великое наследие казахской степи. Символы Астаны, команды юных стартаперов, многочисленные ветряные установки, техноразработки, свет неоновых огней - рассказали об еще одном предстоящем событии в Казахстане - международной выставке "Экспо-2017".

Среди всего этого в танце кружились солист балетной труппы главного театра Казахстана "Астана Опера" Досжан Табылды и британская модель и певица Виктория Модеста, которая лишившись ноги, сумела добиться успеха, став символом силы духа и воли к победе.

На импровизированной сцене сменялись танцоры в костюмах всех народов, проживающих в Казахстане, оперные певцы, исполнители современной музыки. Зрителей церемонии приветствовал символ Универсиады - молодой сокол Сункар, вольный и сильный исконный обитатель казахстанских степей, олицетворяющий скорость и полет, легкость, энергию и жажду побед.

Кульминацией торжества стало зажжение чаши огня - главного символа Универсиады.

Огонь и признание FISU

До торжественной церемонии открытия в Ледовом дворце Алма-Аты зарождение огня состоялось в Казахском национальном университете имени аль-Фараби. Согласно задумке, семь студентов разных университетов соединили в чаше семь химических элементов, реакция друг с другом которых породила огонь. Символизм заключался в том, что это был круг учебных наук, изучавшихся в эпоху древней Греции. Кроме того, цифра семь носит также и сакральный характер, к которой у людей издревле особое отношение.

Главный символ соревновании по улицам мегаполиса пронесли 100 факелоносцев - лучшие студенты, спортсмены, видные деятели культуры и науки. Среди них мэр Алма-Аты Бауыржан Байбек, олимпийский чемпион, пловец Дмитрий Баландин, серебряный олимпийский призер, биатлонистка Елена Хрусталева, двукратная чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай, волейболистка Сабина Алтынбекова, альпинист Максут Жумаев, байкер Дмитрий Петрухин и другие.

Выступая на церемонии зажжения огня президент FISU отметил, что каждая Универсиада была уникальной, но то, что сделано в Алма-Ате "вышло за рамки ожиданий".

Удачный старт

На Универсиаде в Алма-Ате, которая продлится до 8 февраля, будут разыграны 86 комплектов медалей в 12 видах спорта. Ожидается, что в целом, город в дни соревнований посетит порядка 30 тысяч иностранных гостей и туристов. На сегодняшний день, по данным организаторов, продана большая часть билетов. Самыми востребованными оказались билеты на церемонии открытия и закрытия соревнований, а также на фигурное катание и хоккей.

Хоккейный турнир начался еще накануне официального открытия соревнований, и ознаменовался победой россиянок в стартовом матче группового этапа над сборной США со счетом 7:1.

Следующие зимние Игры пройдут в 2019 году в Красноярске.