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Бойцов: прежний тренерский штаб сборной РФ не несет ответственности за допинг Труненкова

Спорт
31 января, 12:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Российское антидопинговое агентство во вторник объявило, что Труненков дисквалифицирован за допинг на четыре года начиная с 19 апреля 2016 года
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Дмитрий Труненков

Дмитрий Труненков

© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по бобслею, работавший с командой до конца прошлого сезона, не имеет никакого отношения к допинговому нарушению Дмитрия Труненкова, которое случилось в апреле 2016 года. Об этом сообщил ТАСС бывший старший тренер национальной команды по бобслею Владимир Бойцов.

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Российское антидопинговое агентство во вторник объявило, что Труненков дисквалифицирован за допинг на четыре года начиная с 19 апреля 2016 года.

"Труненков не работал с нами с января 2016 года, - заметил Бойцов. - Поэтому за все, что произошло с этим спортсменом в более поздние сроки, мы никакой ответственности не несем".

Олимпийский чемпион 2014 года Труненков покинул расположение национальной команды в декабре 2015 года из-за недовольства методами работы прежнего главного тренера команды Пьера Людерса, который, по словам спортсмена, публично оскорблял российских бобслеистов и требовал от них выполнения несвойственных бобслеистам упражнений.

Труненков завершил профессиональную карьеру спортсмена 29 августа 2016 года.

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