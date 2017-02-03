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Поветкин даст показания по делу с Уайлдером в суде Нью-Йорка

Спорт
3 февраля, 9:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Как рассказал ТАСС Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина, Поветкин будет давать показания в суде в течение трех-четырех дней с 6 февраля
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин даст показания в Федеральном окружном суде южного округа Нью-Йорка по делу с американцем Деонтеем Уайлдером. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина.

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В конце июня руководитель промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, представляющий интересы российского супертяжеловеса, подал на Уайлдера и его промоутера Лу Дибеллу иск о защите чести и достоинства в Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка. Сумма иска составила 34,5 млн долларов.

"Процесс начнется 6 февраля. Саша будет давать показания в суде в течение трех-четырех дней. Вердикт будет озвучен в течение нескольких недель, думаю, он будет к началу весны", - сказал Карпенко.

Бой между Поветкиным и Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако был отложен, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного вещества мельдония. Всемирный боксерский совет предоставил американцу право провести добровольную защиту титула, пока в отношении россиянина проводится расследование. При этом американская сторона публично заявила о том, что российский боксер принимает допинг. В настоящий момент в отношении Поветкина ведется расследование после обнаружения в его допинг-пробе запрещенного препарата остарина. Пробы "А" и "Б" дали положительный результат.

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