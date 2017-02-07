Триатлонисты с ограниченными возможностями примут участие в "Лыжне России" на Урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира по паратриатлону Денис Кунгурцев и член сборной Свердловской области по триатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Сергей Корешков примут участие в ежегодной массовой лыжной гонке "Лыжня России" в Екатеринбурге. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил вице- президент Федерации лыжных гонок Свердловской области, бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Иван Алыпов.
"Ввиду того, что на сегодняшний день спортсмены с ограниченными возможностями не могут выступать на международных соревнованиях, они обращаются к нам с пожеланием включить их группы в положение о проведении соревнований. В частности, в этом году в гонке поучаствуют чемпион мира по паратриатлону Денис Кунгурцев и член сборной Свердловской области Сергей Корешков", - сказал Алыпов.
По словам исполнительного директора центрального старта лыжной гонки "Лыжня России - 2017" в Свердловской области площадка "Екатеринбург-ЭКСПО" оборудована всеми необходимыми средствами для людей с ограниченными возможностями, в частности, специальными зонами и парковочными местами. "Поэтому мы спокойно сможем принять людей с ограниченными возможностями здоровья", - пояснил он.
Всего к участию в "Лыжне России-2017" в Екатеринбурге ожидается порядка 40 тыс. человек, из них около 20 тыс. человек будут бежать дистанцию на трассе "Екатеринбург- ЭКСПО", остальные - на 16 площадках в различных районах Екатеринбурга. "Сред них сильнейшие лыжники Свердловской области - Сергей Турышев, Анна Медведева, Иван Алыпов", - отметил заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев.
Кроме того, по данным пресс-службы футбольного клуба "Урал", в гонке "Лыжня России - 2017" также примет участие талисман команды - шмель.
Ранее сообщалось, что дистанция ежегодной массовой лыжной гонки "Лыжня России" в Екатеринбурге будет символизировать год проведения в России игр чемпионата мира по футболу и составит 2018 метров. "Лыжня России" - всероссийский спортивный праздник, который проводится ежегодно с 1982 года и собирает как профессиональных лыжников, так и любителей.