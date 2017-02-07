Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Триатлонисты с ограниченными возможностями примут участие в "Лыжне России" на Урале

Спорт
7 февраля, 11:29 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, февраля. /ТАСС
На старт выйдут чемпион мира по паратриатлону Денис Кунгурцев и член сборной Свердловской области по триатлону среди спортсменов с ПОДА Сергей Корешков
Поделиться
Материал из 1 страницы
Екатеринбург. 14 февраля 2016. Участники всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России – 2016"

Екатеринбург. 14 февраля 2016. Участники всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России – 2016"

© Антон Буценко/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира по паратриатлону Денис Кунгурцев и член сборной Свердловской области по триатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Сергей Корешков примут участие в ежегодной массовой лыжной гонке "Лыжня России" в Екатеринбурге. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил вице- президент Федерации лыжных гонок Свердловской области, бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Иван Алыпов.

Смотрите также
Все на старт: в массовой гонке "Лыжня России" примут участие более 1,5 млн человек

"Ввиду того, что на сегодняшний день спортсмены с ограниченными возможностями не могут выступать на международных соревнованиях, они обращаются к нам с пожеланием включить их группы в положение о проведении соревнований. В частности, в этом году в гонке поучаствуют чемпион мира по паратриатлону Денис Кунгурцев и член сборной Свердловской области Сергей Корешков", - сказал Алыпов.

По словам исполнительного директора центрального старта лыжной гонки "Лыжня России - 2017" в Свердловской области площадка "Екатеринбург-ЭКСПО" оборудована всеми необходимыми средствами для людей с ограниченными возможностями, в частности, специальными зонами и парковочными местами. "Поэтому мы спокойно сможем принять людей с ограниченными возможностями здоровья", - пояснил он.

Всего к участию в "Лыжне России-2017" в Екатеринбурге ожидается порядка 40 тыс. человек, из них около 20 тыс. человек будут бежать дистанцию на трассе "Екатеринбург- ЭКСПО", остальные - на 16 площадках в различных районах Екатеринбурга. "Сред них сильнейшие лыжники Свердловской области - Сергей Турышев, Анна Медведева, Иван Алыпов", - отметил заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев.

Кроме того, по данным пресс-службы футбольного клуба "Урал", в гонке "Лыжня России - 2017" также примет участие талисман команды - шмель.

Ранее сообщалось, что дистанция ежегодной массовой лыжной гонки "Лыжня России" в Екатеринбурге будет символизировать год проведения в России игр чемпионата мира по футболу и составит 2018 метров. "Лыжня России" - всероссийский спортивный праздник, который проводится ежегодно с 1982 года и собирает как профессиональных лыжников, так и любителей.

Смотрите также

"Лыжня России" в Екатеринбурге будет посвящена ЧМ-2018
Члены сборной России, не готовящиеся к ЧМ, примут участие в "Лыжне России"
Центральный старт "Лыжни России" - 2017 пройдет в Яхроме 11 февраля

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом опубликовал список терактов, недостаточно освещенных в прессе
2
В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры
3
Строители приступают к сборке сводов арок Керченского моста
4
Федор Конюхов вылетел из Рыбинска, чтобы установить мировой рекорд беспосадочного перелета
5
Врач на Камчатке отказался идти на работу к умирающему пациенту
6
Американский ведущий отказался извиняться за оскорбительные слова о Путине
7
Полиция ищет напавшего на подростка в парке на северо-западе Москвы
Темы дня
Реклама