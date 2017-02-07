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IBU может сократить квоты для стран в случае частых нарушений антидопинговых правил

Спорт
7 февраля, 23:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Ранее более 170 биатлонистов в из разных стран подписали документ с требованиями от IBU более жестких мер по борьбе с допингом
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Андерс Бессеберг

Андерс Бессеберг

© EPA/LEE KI-TAE

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) может сократить квоты для национальных сборных в случае неоднократных нарушений антидопинговых правил. Об этом заявил президент организации Андерс Бессеберг, чьи слова приводит газета Aftenposten.

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За день до старта чемпионата мира в Хохфильцене, 8 февраля, пройдет внеочередной конгресс IBU, на котором будут обсуждаться изменения в антидопинговых правилах.

"Не исключено, что конгресс может принять решение о сокращении квот для национальных сборных в случае частых нарушений антидопинговых правил, также возможно увеличение денежного штрафа до €1 млн. Эти изменения могут вступить в силу только со следующего сезона", - заявил Бессеберг.

Ранее более 170 биатлонистов в из разных стран подписали документ с требованиями от IBU более жестких мер по борьбе с допингом, в том числе увеличения штрафа за допинг с €200 тысяч евро до €1 млн.

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