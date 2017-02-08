IBU отложил решение по ужесточению наказания за допинговые нарушения

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение отложить вопрос ужесточения наказания за нарушение антидопинговых правил, который инициировали биатлонисты. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Решение провести внеочередной конгресс IBU принял на заседании исполнительного комитета в конце января в связи с требованием биатлонистов ужесточить борьбу с допингом. Предложения были изложены в письме, под которым подписалось 154 спортсмена. В документе, который оказался в распоряжении ТАСС, отмечается, что биатлонисты настаивали на трех пунктах: увеличить до восьми лет срок дисквалификации спортсменов, нарушивших антидопинговые правила, увеличить до €1 млн наказание для их федераций и сократить для провинившихся стран число сезонных квот на участие в Кубке мира, чемпионате мира и Олимпийских играх.

Конгресс IBU передал эти предложения на рассмотрение рабочей группе, которая ориентировочно в июне должна представить исполкому организации свое заключение по всем трем пунктам.