Мещеряков: "Локомотив" не обижен на РФПЛ и РФС за отказ в переносе финала Кубка России

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб "Локомотив" не держит обиды на Российский футбольный союз (РФС) и Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) за отказ в переносе даты проведения финала Кубка России с "Уралом". Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров столичный команды Анатолий Мещеряков.

Финал Кубка России состоится в Сочи 2 мая. Во вторник обсуждался возможный перенос даты проведения финала турнира. В частности, главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выразил недовольство назначенной датой, так как у команды очень насыщенный график. "Урал" на официальном сайте выступил с заявлением, где говорится, что клуб против переноса даты финала.

"Мы высказывали свои соображения на этот счет (переноса даты финала). Если коллеги приняли такое решение, то мы его будем выполнять, чего здесь спорить. Спасибо им большое, что они вообще обратили внимание на нашу просьбу, показали свое уважение к нам. Но в РФС и РФПЛ больше видят ситуацию", - сказал Мещеряков.

"Конечно, нам хотелось бы, чтобы перенесли финал на день-два, чтобы матч стал настоящим праздником для болельщиков. Футболисты вышли бы менее уставшими на игру и показали бы лучший футбол, но будем готовить игроков в тех условиях, которые есть. Обсуждать даже нечего, обиды ни на кого не держим", - добавил он.

Встреча пройдет на стадионе "Фишт".