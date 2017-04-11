Семин заявил, что календарь матчей у "Локомотива" и "Урала" должен быть одинаково удобным

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, комментируя решение Российского футбольного союза (РФС) и Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) об отказе в переносе даты финала Кубка России сезона-2016/17, заявил, что календарь матчей у его команды и екатеринбургского "Урала" должен быть одинаково удобным.

"Хорошо, тогда сделайте одинаковый календарь и для "Локомотива", и для "Урала", - сказал Семин ТАСС.

Финальный матч Кубка России между "Локомотивом" и "Уралом" пройдет 2 мая в Сочи на стадионе "Фишт". Ранее Семин заявлял, что игру следует перенести на более поздний срок. Данный вопрос рассматривался, игра могла быть перенесена на 4 или 8 мая, но в итоге было решено все оставить без изменений.

Последние два матча "Локомотива" в чемпионате РФПЛ до финала приходятся на 26 и 29 апреля, а "Урала" - на 25 и 29 апреля.