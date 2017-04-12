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ФК "Динамо" практически погасил задолженность, составлявшую 13 млрд рублей

Спорт
12 апреля, 16:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
По словам председателя Всероссийского физкультуно-спортивного общества "Динамо" Владимира Стржалковского, клуб практически расплатился по долгам
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МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Кредиторская задолженность московского футбольного клуба "Динамо", составлявшая около 13 млрд рублей, практически погашена. Об этом журналистам заявил председатель Всероссийского физкультуно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский.

"Кредиторская задолженность "Динамо" составляла 13 миллиардов рублей. На сегодня она почти погашена", - сказал Стржалковский.

По итогам сезона-2015/16 "Динамо" впервые в истории покинуло высший дивизион чемпионата России. В первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) бело-голубые занимают первое место. Для того, чтобы гарантировать себе участие в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2016/17, "Динамо" нужно обыграть "Химки" в 31-м туре. Встреча состоится в Химках в среду, начало - 19:30 мск.

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