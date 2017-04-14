Тренер: состав сборной России по плаванию на ЧМ является сильнейшим за последние 6-7 лет

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Состав сборной России по плаванию на чемпионат мира - 2017 по водным видам спорта является сильнейшим за последние 6-7 лет. Об этом журналистам заявил главный тренер команды Сергей Колмогоров.

Состав сборной России определился по итогам отборочного чемпионата страны, который проходил 10-14 апреля в Москве. В предварительный состав команды вошло 28 спортсменов. В их числе лидеры национальной сборной Юлия Ефимова и Владимир Морозов.

"В целом за последние 6-7 лет команда у нас наиболее сильная из тех, кто выступал на чемпионатах мира и Олимпийских играх, даже с учетом того, что мы повысили отборочные нормативы, - подчеркнул Колмогоров. - Что хотели, то и получили".

"Я спокойно, но, тем не менее, с определенным оптимизмом наблюдаю достаточно существенный прогресс спортсменов основного состава сборной России, юношеская команда также добавляет, - отметил специалист. - Но больше всего меня порадовало то, что у нас наметился очевидный прогресс в квалификации российских тренеров. Все спортсмены за исключением Владимира Морозова подготовлены российскими специалистами, квалификация постоянно повышается. У некоторых людей существуют иллюзии, что в какую-то из тренерских бригад нужно пригласить иностранца, но не думаю, что этот эффект будет очень уж существенным".

По словам Колмогорова, в будущем он не исключает приглашение в сборную иностранного тренера. "Я не исключаю такого варианта (пригласить иностранца) в какую-то бригаду, но хотел бы поблагодарить наших тренеров, которые постепенно учатся хорошо работать", - сказал он.

Чемпионат мира пройдет в Будапеште 18-30 июля.