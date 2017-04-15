Вице-президент "Динамо": арбитрам КХЛ не хватает профессионализма

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Качество судейства в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) не соответствует уровню развития игры, российским арбитрам не хватает профессионализма. Такое мнение журналистам высказал вице-президент московского "Динамо" Виталий Давыдов.

Качество работы судей КХЛ часто становится предметом обсуждения по ходу текущего сезона.

"Наше судейство отстает от развития хоккея, это очень печально. Арбитрам просто не достает профессионализма. Пусть ездят за океан, набираются опыта, чтобы мы видели качественную работу в играх КХЛ. Судьи должны повышать свое профессиональное мастерство", - отметил Давыдов.