Газизов: ФК "Уфа" готов к внесоревновательному допинг-контролю

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. "Уфа" не видит ничего страшного во введении внесоревновательного допинг-контроля в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), клуб к нему готов. Об этом ТАСС заявил генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов.

В субботу стало известно, что со второго квартала текущего года российские клубы будут подвергаться внесоревновательному допинг-контролю со стороны Британского антидопингового агентства (UKAD).

"Мне кажется, ничего страшного в этом нет. Я так понимаю, будут приезжать допинг-офицеры и брать пробы. А что в этом такого? Пусть приезжают", - прокомментировал ситуацию Газизов.

"Мы готовы, мы всю работу ведем правильно, если хотят проверить - пусть проверяют, - продолжил он. - Если это во всем мире так, то почему бы и с нами так не действовать? Но если это только с Россией связано, то, конечно, надо задавать вопросы - не хотелось бы быть какими-то особенными. А в целом, повторюсь, не вижу в этом ничего особенного".

Ранее внесоревновательному допинг-контролю подвергались только игроки сборной страны. Российские клубы проходили допинг-тесты после матчей еврокубков и нерегулярно после встреч чемпионата.