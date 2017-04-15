Президент ФК "Урал" не видит проблем в введении внесоревновательного допинг-контроля

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Президент ФК "Урал" не видит проблем в введении внесоревновательного допинг-контроляСпорт 15 апреля, 15:01
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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Никаких проблем в введении внесоревновательного допинг-контроля среди российских футбольных клубов нет. Такое мнение ТАСС высказал президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов.
В субботу стало известно, что со второго квартала текущего года российские клубы будут подвергаться внесоревновательному допинг-контролю.
"Пусть проверяют, никаких проблем не вижу", - прокомментировал ситуацию Иванов .
Ранее внесоревновательному допинг-контролю подвергались только игроки сборной страны. Российские клубы проходили допинг-тесты после матчей еврокубков и нерегулярно после встреч чемпионата.