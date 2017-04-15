Президент ФК "Урал" не видит проблем в введении внесоревновательного допинг-контроля

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Никаких проблем в введении внесоревновательного допинг-контроля среди российских футбольных клубов нет. Такое мнение ТАСС высказал президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов.

В субботу стало известно, что со второго квартала текущего года российские клубы будут подвергаться внесоревновательному допинг-контролю.

"Пусть проверяют, никаких проблем не вижу", - прокомментировал ситуацию Иванов .

Ранее внесоревновательному допинг-контролю подвергались только игроки сборной страны. Российские клубы проходили допинг-тесты после матчей еврокубков и нерегулярно после встреч чемпионата.