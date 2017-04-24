Мосгорсуд оставил под арестом имущество дочери информатора WADA Родченкова

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под арестом дом и земельный участок Марины Балакиной, дочери бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Постановление Басманного суда Москвы от 26 декабря 2016 года оставить без изменения, жалобу защиты без удовлетворения", - огласил решение судья.

Как стало известно в суде, районный суд наложил арест на земельный участок в Солнечногорском районе Подмосковья и жилой дом, принадлежащие дочери Родченкова. Защита настаивала на отмене ареста имущества, ссылаясь на отсутствие доказательств того, что имущество было получено в результате преступных действий Родченкова. "Дом и участок были подарены в качестве свадебного подарка его дочери еще в 2006 году", - сказал адвокат.

Следствие же считает, что дом на участке был построен на деньги, полученные от продажи запрещенных препаратов.

Ранее данный дом и земельный участок были арестованы Басманным судом, как принадлежащие непосредственно самому Родченкову. Позже Мосгорсуд этот арест отменил.

Дело информатора

Против Родченкова в России возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. В прошлом году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи. Доклад был посвящен расследованию, проведенному на основании показаний Родченкова, который обвинил Россию в реализации государственной системы поддержки применения допинга.

В 2006-2015 годах Родченков руководил антидопинговым центром России, а с января 2016 года он находится в США и является информатором WADA.