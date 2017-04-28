Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шарапова призналась, что ей понадобилось время для изучения стиля игры Контавейт

Спорт
28 апреля, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Россиянка вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/RONALD WITTEK

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российской теннисистке Марии Шараповой понадобилось время, чтобы изучить стиль игры своей соперницы по четвертьфиналу турнира в Штутгарте Анетт Контавейт из Эстонии. Об этом Шарапова сказала в эфире "Матч ТВ".

Шарапова вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте, обыграв в 1/4 финала Контавейт со счетом 6:3, 6:4.

"Я поймала хороший ритм. Поскольку я не очень хорошо знала соперницу, первые шесть геймов мне потребовалось для того, чтобы привыкнуть к ее стилю игры. Мне это удалось, и я рада, что у меня получилось держать свою подачу, а затем развить успех", - сказала Шарапова.

"Безусловно, я люблю борьбу, люблю выкладываться на корте до последнего. Я предана теннису, и всегда настраиваюсь бороться с первого до последнего розыгрыша. Я соскучилась по этому", - добавила Шарапова.

Шарапова провела свой третий матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В среду 30-летняя россиянка в поединке первого круга победила итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3), а в четверг в 1/8 финала была сильнее соотечественницы Екатерины Макаровой (7:5, 6:1). "Я не играла какое-то время, это было для меня непривычно. Я должна была поддерживать форму, иначе мне было бы трудно ее вернуть", - отметила Шарапова.

В полуфинале соперницей Шараповой станет победительница встречи между француженкой Кристиной Младенович и испанкой Карлой Суарес-Наварро, их матч пройдет позже в пятницу.

Смотрите также

Тарпищев: Шарапова - фанатично преданная теннису спортсменка, и она вернется в элиту

Эксперт: отсутствие Серены Уильямс прибавит Марии Шараповой оптимизма

Шарапова заявила, что счастлива выйти в четвертьфинал турнира WTA в Штутгарте

Тарпищев: Шарапова здорово вернулась в большой теннис

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Шарапова
16
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД КНР не разделяют позицию Белого дома об изоляции РФ
2
Веллер пообещал публично прокомментировать инцидент на радиостанции "Эхо Москвы"
3
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
4
СМИ: прокуратура Украины возбудила дело против Антона Геращенко за госизмену
5
Глава Донецкой администрации заявил, что Ростовская область принадлежит Украине
6
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
7
Курортный сбор, поддержку промышленности и развитие АПК обсудят на заседании кабмина
Темы дня
Загрузка...
Реклама