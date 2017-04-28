Шарапова призналась, что ей понадобилось время для изучения стиля игры Контавейт

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российской теннисистке Марии Шараповой понадобилось время, чтобы изучить стиль игры своей соперницы по четвертьфиналу турнира в Штутгарте Анетт Контавейт из Эстонии. Об этом Шарапова сказала в эфире "Матч ТВ".

Шарапова вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте, обыграв в 1/4 финала Контавейт со счетом 6:3, 6:4.

"Я поймала хороший ритм. Поскольку я не очень хорошо знала соперницу, первые шесть геймов мне потребовалось для того, чтобы привыкнуть к ее стилю игры. Мне это удалось, и я рада, что у меня получилось держать свою подачу, а затем развить успех", - сказала Шарапова.

"Безусловно, я люблю борьбу, люблю выкладываться на корте до последнего. Я предана теннису, и всегда настраиваюсь бороться с первого до последнего розыгрыша. Я соскучилась по этому", - добавила Шарапова.

Шарапова провела свой третий матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В среду 30-летняя россиянка в поединке первого круга победила итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3), а в четверг в 1/8 финала была сильнее соотечественницы Екатерины Макаровой (7:5, 6:1). "Я не играла какое-то время, это было для меня непривычно. Я должна была поддерживать форму, иначе мне было бы трудно ее вернуть", - отметила Шарапова.

В полуфинале соперницей Шараповой станет победительница встречи между француженкой Кристиной Младенович и испанкой Карлой Суарес-Наварро, их матч пройдет позже в пятницу.