Робокипер, бесплатные билеты и трофей победителя: в Москве открыли парк Кубка конфедераций

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Тематический парк, посвященный стартующему в июне Кубку конфедераций по футболу, открылся в субботу в Москве на территории "Музеона". Он будет работать в российской столице 29 и 30 апреля, после чего будет открыт в других городах-организаторах предстоящего турнира - Сочи, Санкт- Петербурге и Казани.

Парк расположился около входа в Центральный дом художника, заняв площадь около трех тысяч квадратных метров. В церемонии открытия приняли участие президент глава оргкомитета "Россия-2018", вице-премьер Виталий Мутко, генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин, посол чемпионата мира 2018 года от Ростова-на-Дону Виктория Лопырева, бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой, а также специально приглашенный гость, чемпион мира и Европы, двукратный обладатель Кубка конфедераций в составе национальной команды Франции Марсель Десайи.

Глава оргкомитета "Россия-2018", открывая парк, подчеркнул, что Россия "абсолютно готова к турниру", который будет проведен на самом высоком уровне. Он также выразил уверенность в том, что болельщики получат наслаждение от футбола в исполнении лучших команд мира.

Мутко забил "робокиперу"

В правом дальнем угла парка организаторы установили так называемого "робокипера" - робота-вратаря, который реагирует на мяч быстрее любого голкипера в мире благодаря специальной камере и датчикам. В свое время ему пытались забить гол такие звезды мирового футбола, как форварды Лионель Месси и Неймар, однако им это удалось далеко не сразу. В Москве одним из первых решил проверить вратаря на прочность Мутко. С первым ударом робот справился, однако президент РФС не отступился - и мяч оказался в воротах.

Центром притяжения болельщиков стал трофей, вручаемый команде-победителю турнира. Павильон, в котором разместили кубок, расположен слева от входа. Все желающие могут сделать с престижной наградой селфи. При этом очередь, хоть и довольно большая, но двигается быстро.

В розыгрыше Кубка конфедераций примут участие восемь команд с разных континентов. Помимо сборной России, это команды Германии, Новой Зеландии, Камеруна, Германии, Португалии, Австралии и Чили. У каждой страны есть свой национальный головной убор. В одном из шатров парка посетители могут примерить шляпы и решить, какая им подходит больше всего.

Не дает посетителям скучать и официальный талисман Кубка конфедераций и чемпионата мира - волк Забивака. Каждый болельщик может с ним познакомиться, сделать памятную фотографию и "дать пять". Особенно талисман приглянулся молодым посетителям парка.

Самым активным болельщикам - 30 билетов на Кубок

Организаторы парка Кубка конфедераций подготовили специальную викторину для любителей футбола. Посетителям предлагается угадать маскотов предыдущих мировых турниров. Лишь истинные поклонники игры смогли назвать всех талисманов чемпионатов мира.

Рядом с павильоном, где находится трофей Кубка конфедераций, посетители могут поиграть в настольный футбол, а также Teqball - в смесь футбола с настольным теннисом. Правила примерно те же, что и в футболе - игра ногами, головой, плечами - но только на столе для настольного тенниса. С этим испытанием смогли справится только настоящие кудесники мяча.

Главный подарок в парке ждет самых активных посетителей - возможность выиграть билеты на те матчи турнира, которые пройдут в Москве. Организаторы разыграют за два дня 30 билетов. Для этого надо поучаствовать во всех мероприятиях, которые предлагает парк, и показать достойный результат. Каждый победитель получит на руки по два билета из рук двукратного обладателя Кубка конфедераций Марселя Десайи.

Матчи турнира пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах - Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Казани.