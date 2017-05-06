Утомленные "Томью": "Спартак" обыграл аутсайдера РФПЛ благодаря пенальти

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московский "Спартак", возглавляющий турнирную таблицу чемпионата России по футболу, в 27-м туре переиграл (1:0) дома "Томь" благодаря пенальти, верность назначения которого вызвала сомнения у главного тренера томской команды Валерия Петракова. После матча общение со СМИ проигнорировал главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, за что может быть оштрафован.

Одиннадцатиметровый был назначен главным арбитром Алексеем Сухим на 15-й минуте встречи после единоборства полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова с защитником томичей Марком Карымовым. "По-моему, пенальти был достаточно сомнительный", - заявил Петраков. Глушаков, уже выйдя из раздевалки на улицу и раздавая автографы болельщикам, на вопрос о пенальти ответил без привычной улыбки: "Синяк показать?". Правда, показывать его не стал.

В целом, "Спартак" имел много голевых моментов, однако каждый раз игроки были неточны. Именно этим объяснил недовольство нападающего Зе Луиша при замене защитник команды Георгий Джикия. "Он был расстроен не заменой, а прежде всего тем, что не удалось забить", - сказал Джикия.

Недоволен игрой команды остался и Глушаков: "Сегодня мы бездарно использовали свои моменты, за такой футбол наказывают". Капитан также сообщил, что на этот раз болельщики не смогут насладиться уже ставшим традиционным в текущем сезоне общим фото команды в раздевалке. "Фото не будет", - написал он в "Инстаграме".

Молчание Карреры

После матча главный тренер красно-белых Массимо Каррера не дал флеш-интервью и не пришел на пресс-конференцию, а клуб не прислал никого ему на замену. "Мы приносим свои извинения, но Массимо Каррера на пресс-конференцию сегодня не придет, - заявил собравшимся журналистам директор департамента по связям с общественностью красно-белых Леонид Трахтенберг. - Почему? Спросите его сами после матча с "Амкаром", а еще лучше после игры с "Тереком".

О причинах решения итальянца остается только догадываться - клуб пока не комментирует ситуацию. Джикия на вопрос о том, что сказал тренер игрокам после встречи, ответил: "Ничего особенного не сказал, разбирать игру будем завтра". Так или иначе, теперь итальянскому специалисту грозит штраф в размере 100 тысяч рублей. Если же выяснится, что Каррера не явился на флеш-интервью и пресс-конференцию по уважительной причине, то оштрафован будет "Спартак".

"Спартак" пробился в Лигу чемпионов

"Спартак" продолжает лидировать в чемпионате России, за три тура до конца набрав 63 очка. На 10 очков от красно- белых отстает чемпион страны прошлого сезона ЦСКА, в субботу обыгравший пермский "Амкар" (2:0), но потерявший шансы догнать спартаковцев в турнирной таблице, на 11 - санкт-петербургский "Зенит", который свой матч 27-го тура проведет в воскресенье с грозненским "Тереком". "Спартак" обеспечил себе как минимум второе место в чемпионате страны и участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а в воскресенье может досрочно стать чемпионом в случае потери "Зенитом" очков в игре с "Тереком".

"Томь" с 14 очками расположилась на последней, 16-й строчке. На девять баллов команда отстает от идущего 14-м "Оренбурга" и сохраняет шансы обойти оренбуржцев по дополнительным показателям и сыграть в переходных матчах, в которых 13-я и 14-я команды премьер-лиги встретятся с четвертой и третьей командами Футбольной национальной лиги за право выступления в высшем дивизионе сезона-2017/18. В следующем туре "Спартак" 13 мая в гостях сыграет с пермским "Амкаром", а "Томь" на следующий день на своем поле примет "Терек".