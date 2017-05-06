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Утомленные "Томью": "Спартак" обыграл аутсайдера РФПЛ благодаря пенальти

Спорт
6 мая, 23:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

После матча общение со СМИ проигнорировал главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, за что может быть оштрафован

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Болельщики "Спартака"

Болельщики "Спартака"

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московский "Спартак", возглавляющий турнирную таблицу чемпионата России по футболу, в 27-м туре переиграл (1:0) дома "Томь" благодаря пенальти, верность назначения которого вызвала сомнения у главного тренера томской команды Валерия Петракова. После матча общение со СМИ проигнорировал главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, за что может быть оштрафован.

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Одиннадцатиметровый был назначен главным арбитром Алексеем Сухим на 15-й минуте встречи после единоборства полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова с защитником томичей Марком Карымовым. "По-моему, пенальти был достаточно сомнительный", - заявил Петраков. Глушаков, уже выйдя из раздевалки на улицу и раздавая автографы болельщикам, на вопрос о пенальти ответил без привычной улыбки: "Синяк показать?". Правда, показывать его не стал.

В целом, "Спартак" имел много голевых моментов, однако каждый раз игроки были неточны. Именно этим объяснил недовольство нападающего Зе Луиша при замене защитник команды Георгий Джикия. "Он был расстроен не заменой, а прежде всего тем, что не удалось забить", - сказал Джикия.

Недоволен игрой команды остался и Глушаков: "Сегодня мы бездарно использовали свои моменты, за такой футбол наказывают". Капитан также сообщил, что на этот раз болельщики не смогут насладиться уже ставшим традиционным в текущем сезоне общим фото команды в раздевалке. "Фото не будет", - написал он в "Инстаграме".

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Каррера может быть оштрафован за неявку на флеш-интервью и пресс-конференцию

Молчание Карреры

После матча главный тренер красно-белых Массимо Каррера не дал флеш-интервью и не пришел на пресс-конференцию, а клуб не прислал никого ему на замену. "Мы приносим свои извинения, но Массимо Каррера на пресс-конференцию сегодня не придет, - заявил собравшимся журналистам директор департамента по связям с общественностью красно-белых Леонид Трахтенберг. - Почему? Спросите его сами после матча с "Амкаром", а еще лучше после игры с "Тереком".

О причинах решения итальянца остается только догадываться - клуб пока не комментирует ситуацию. Джикия на вопрос о том, что сказал тренер игрокам после встречи, ответил: "Ничего особенного не сказал, разбирать игру будем завтра". Так или иначе, теперь итальянскому специалисту грозит штраф в размере 100 тысяч рублей. Если же выяснится, что Каррера не явился на флеш-интервью и пресс-конференцию по уважительной причине, то оштрафован будет "Спартак".

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"Спартак" пробился в Лигу чемпионов

"Спартак" продолжает лидировать в чемпионате России, за три тура до конца набрав 63 очка. На 10 очков от красно- белых отстает чемпион страны прошлого сезона ЦСКА, в субботу обыгравший пермский "Амкар" (2:0), но потерявший шансы догнать спартаковцев в турнирной таблице, на 11 - санкт-петербургский "Зенит", который свой матч 27-го тура проведет в воскресенье с грозненским "Тереком". "Спартак" обеспечил себе как минимум второе место в чемпионате страны и участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а в воскресенье может досрочно стать чемпионом в случае потери "Зенитом" очков в игре с "Тереком".

"Томь" с 14 очками расположилась на последней, 16-й строчке. На девять баллов команда отстает от идущего 14-м "Оренбурга" и сохраняет шансы обойти оренбуржцев по дополнительным показателям и сыграть в переходных матчах, в которых 13-я и 14-я команды премьер-лиги встретятся с четвертой и третьей командами Футбольной национальной лиги за право выступления в высшем дивизионе сезона-2017/18. В следующем туре "Спартак" 13 мая в гостях сыграет с пермским "Амкаром", а "Томь" на следующий день на своем поле примет "Терек".

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