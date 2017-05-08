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Хоккеист сборной России Плотников недоволен судейством в матче ЧМ с немцами

Спорт
8 мая, 20:03 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В первом периоде встречи недозволенным приемом был атакован капитан российской команды Сергей Мозякин

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Сергей Плотников

Сергей Плотников

© Антон Новодережкин/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард сборной России Сергей Плотников остался недоволен судейством в матче группового этапа чемпионата мира с командой Германии. Об этом он сообщил журналистам.

В понедельник сборная России со счетом 6:3 обыграла команду Германии в матче группового этапа чемпионата мира. В первом периоде недозволенным приемом был атакован капитан российской команды Сергей Мозякин. Нападающий не смог продолжить встречу и был отправлен на обследование в больницу.

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"Мозякин - мой партнер, его ударили в голову не по правилам, судьи "зажгли" удаление. Я должен был как-то на это отреагировать, нельзя допускать грязи в хоккее. Играй жестко, но по правилам", - сказал Плотников.

"Много было ударов в спину, судьи не реагировали на это. А когда я попытался сделать то же самое, арбитры наказали удалением", - добавил россиянин.

Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Кельне. Первую встречу россияне завершили победой над шведами (2:1 Б), во второй игре были разгромлены итальянцы (10:1). Следующий матч россиян против команды Дании состоится в четверг (начало - 17:15 мск).

Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы

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