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Эксперт: вызов Тарасенко в сборную РФ по хоккею необходим, если травма Мозякина серьезна

Спорт
8 мая, 20:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Мозякин получил травму в матче со сборной Германии, который завершился победой российской команды со счетом 6:3

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Сергей Мозякин

Сергей Мозякин

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России может понести серьезную потерю на чемпионате мира в лице травмированного капитана Сергея Мозякина, в этом случае его должен заменить нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимир Тарасенко. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Владимир Крикунов.

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Хоккеисты сборной России
© Александр Демьянчук/ТАСС

Сборная России обыграла команду Германии на ЧМ по хоккею

Мозякин получил травму в матче со сборной Германии, который завершился победой российской команды со счетом 6:3. У хоккеиста подозрение на сотрясение мозга. Тарасенко может быть вызван в расположение национальной сборной, так как "Сент-Луис" завершил борьбу в розыгрыше Кубка Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии "Нэшвиллу" со счетом 2-4.

"Конечно, Мозякин - это серьезная потеря даже для такой сильной команды, как сборная России. Он капитан команды, и теперь необходимо искать нового лидера, эту роль может выполнить (Вадим) Шипачев. Если у Мозякина серьезная травма, то нужно вызывать Тарасенко. Мы хотим выиграть золото, поэтому его нужно приглашать", - отметил Крикунов.

Все три матча ворота сборной России защищал Андрей Василевский. В заявке национальной команды находятся еще два вратаря - Илья Сорокин и Игорь Шестеркин. "Думаю, что (Олег) Знарок (главный тренер команды. - Прим. ТАСС) обязательно проверит Сорокина и Шестеркина в следующих матчах", - сказал эксперт.

После трех игр сборная России набрала 8 очков и лидирует в группе А. В следующем матче 11 мая российская команда сыграет со сборной Дании.

Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы

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