Около 500 волонтеров задействовано в проведении ЧМ по хоккею в Кельне

"Ланксесс-Арена" в Кельне, где проходят матчи ЧМ-2017 по хоккею © Антон Новодережкин/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 9 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Порядка 500 волонтеров будут работать в Кельне в дни проведения чемпионата мира по хоккею 2017 года. Об этом ТАСС рассказали организаторы турнира.

"В организации и проведении мероприятия будет задействовано около 500 волонтеров", - сказано в сообщении.

Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Кельне. Первую встречу россияне завершили победой над шведами (2:1 ОТ), во второй игре разгромили итальянцев (10:1), в третьей победили немцев (6:3).

Четвертый матч на турнире сборная России проведет против команды Дании 11 мая.