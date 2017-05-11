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Грек Скурис и колумбийка Рохас утверждены главами палат комитета ФИФА по этике

Спорт
11 мая, 12:54 UTC+3 МАНАМА корр. ТАСС, Олег Кошелев

Скурис возглавил арбитражную палату, Рохас - следственную

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Вассилиос Скурис

Вассилиос Скурис

© EPA/DANIEL NAUPOLD

МАНАМА, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил грека Вассилиоса Скуриса главой арбитражной палаты комитета по этике организации, а колумбийку Марию Клаудию Рохас - председателем следственной палаты комитета.

Во вторник на заседании совета ФИФА в Бахрейне было принято решение о том, что глава арбитражной палаты комитета по этике Ханс-Йоахим Эккерт и председатель следственной палаты комитета по этике Корнель Борбели покинут свои посты.

Кроме того, конгрессом были утверждены: на пост главы дисциплинарного комитета ФИФА Анин Йебоа из Ганы, на пост главы апелляционного комитета - швед Томас Бодстрём (в состав комитета вошла россиянка Лариса Захарова), на должность главы комитета по аудиту и соответствию - словенец Томаш Весел, на пост главы комитета по управлению - Мукул Мудгал из Индии.

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