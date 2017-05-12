ФК "Тосно" не будет менять регистрацию и сделает все, чтобы играть в Великом Новгороде

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МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Тосно" не намерен менять место регистрации и будет просить руководство Российского футбольного союза (РФС) и Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) разрешить команде играть на стадионе "Электрон" в Великом Новгороде. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.
Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил ТАСС, что "Тосно" для участия в высшей лиге должен проводить домашние матчи там, где зарегистрирован.
"У нас другого варианта, кроме Новгорода, нет, потому что "Петровский" сильно загружен, там играет "Зенит". На следующей неделе встретимся с руководством РФС и РФПЛ. Регистрацию менять не будем, будем просто пытаться решить вопрос, чтобы нам разрешили играть в Новгороде. Мы послали им письма, что хотим играть на стадионе в Великом Новгороде", - сказал Матюшенко.
"Тосно" досрочно занял второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17, выйдя в РФПЛ. Клуб представляет Ленинградскую область, но при этом домашние матчи в сезоне-2016/17 команда проводит на стадионе "Электрон" в Великом Новгороде. Как ранее Матюшенко говорил ТАСС, в качестве резервных арен "Тосно" намерен заявить стадионы "Петровский" в Санкт-Петербурге и "Звезда" в Перми.