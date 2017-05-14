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Каррера заявил, что "Спартаку" не стоит брать футболистов на высокие зарплаты

Спорт
14 мая, 21:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, мая. /ТАСС

Главный тренер красно-белых заявил, что игроки "Спартака" самые сильные

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Массимо Каррера

Массимо Каррера

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Футбольному клубу "Спартак" не стоит подписывать с игроками контракты, предполагающие высокие зарплаты. Такое мнение в интервью "Матч ТВ" высказал главный тренер московской команды Массимо Каррера.

"Я согласен с руководством с тем, что не стоит брать игроков на высокие зарплаты. Я хочу, чтобы в составе "Спартака" были футболисты, которые хотят играть за команду, а не за деньги", - сказал Каррера.

"Спартак" по руководством итальянского специалиста досрочно выиграл чемпионат России сезона-2016/17. Красно-белые стали чемпионами впервые с 2001 года.

"Мои игроки самые сильные. Они сильнее всех. Чемпионат закончился, мы победили. Посмотрим, что мы сможем сделать, чтобы усилить состав", - отметил Каррера, возглавивший "Спартак" летом 2016 года.

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