КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Поезд с хоккеистами сборной России отправился из Кельна в Париж, где пройдет матч 1/4 финала чемпионата мира с командой Чехии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Состав отправился с трехчасовой задержкой. Ранее сотрудник вокзала рассказал ТАСС, что она была связана с поломкой поезда.

Матч 1/4 финала Россия - Чехия пройдет 18 мая, начало в 17:15 мск.