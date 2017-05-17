Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Поезд с хоккеистами сборной России отправился из Кельна в Париж

Спорт
17 мая, 16:47 UTC+3 КЕЛЬН Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов

Состав отправился с трехчасовой задержкой

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хоккеисты сборной России

Хоккеисты сборной России

© Антон Новодережкин/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Поезд с хоккеистами сборной России отправился из Кельна в Париж, где пройдет матч 1/4 финала чемпионата мира с командой Чехии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Состав отправился с трехчасовой задержкой. Ранее сотрудник вокзала рассказал ТАСС, что она была связана с поломкой поезда.

Матч 1/4 финала Россия - Чехия пройдет 18 мая, начало в 17:15 мск.

Смотрите также

Отправление поезда с хоккеистами сборной России задерживается на неопределенный срок

Российские хоккеисты по приезде в Париж сразу отправятся на тренировку

Ротенберг: хоккеисты сборной России спокойно отнеслись к задержке поезда в Париж

Отправление поезда с хоккеистами сборной России в Париж задерживается

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты сборной США
11
Сборная России проиграла команде США и заняла второе место в группе на ЧМ
15
Без поражений: российские хоккеисты выиграли шестой матч подряд на ЧМ
12
Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич посчитал пустым заявление Киева об отказе от силового возвращения Донбасса
2
Эксперты предложили к 2020 году ввести санкции для ТВ за показ распития алкоголя
3
История отмены визового режима между ЕС и Украиной. Досье
4
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение
5
РФ готова предоставить стенограмму беседы Лаврова и Трампа
6
Японская принцесса Мако выйдет замуж за однокурсника и покинет императорскую семью
7
В России стартовали продажи Nokia 3310
Темы дня
Загрузка...
Реклама