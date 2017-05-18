Около шести тысяч билетов продано на матч ЧМ по хоккею Россия - Чехия

ПАРИЖ, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Порядка шести тысяч билетов продано на момент первой половины дня четверга на четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею между командами России и Чехии, который пройдет в Париже. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете французской части соревнований.

Матч Россия - Чехия начнется в четверг на "Аккорхотелс-Арене" в 17:15 мск. Победитель встречи сыграет в полуфинале 20 мая с сильнейшим в паре Канада - Германия.

Парижская арена вмещает 14,5 тысяч зрителей. Ранее оргкомитет турнира сообщил, что в доступной продаже оставалось свыше шести тысяч билетов.

На предварительной стадии турнира в Кельне сборная России стала второй по посещаемости после команды Германии. Россияне уступили команде США в последнем матче групповой стадии и вынуждены были отправиться в Париж, поскольку сборная Германии заняла четвертое место в группе А. Отечественные хоккеисты с опозданием выехали из Кельна из-за неисправности поезда.

Как и в Кельне, на четвертьфинале с участием россиян будет работать русскоговорящий диктор.