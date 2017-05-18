"Красава" в подарок и матч со звездой: как в регионах России прошли футбольные уроки

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. "Футбольные уроки", посвященные предстоящему Кубку конфедераций, прошли в четверг во всех 11 городах-организаторах чемпионата мира 2018 года. Школьников ожидали викторины по футболу, именитые спортсмены проводили показательные выступления и демонстрировали футбольный фристайл, школам вручались в подарок футбольные мячи - где с автографом, а где и без, и, конечно же почти повсюду играли в футбол - как в настоящий, что на стадионе, так и в настольный.

В Москве на урок в школе №1293 пришли руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, посол ЧМ-2018, актер и шоумен Сергей Белоголовцев и полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков. В Петербурге в футбольном уроке участвовали посол ЧМ-2018, солист Мариинского театра Василий Герелло и звезда ФК "Зенит" конца 1990-х - начала 2000-х годов Денис Угаров. Всего на урок собралось около 200 школьников.

"Школьники активно задавали вопросы о футболе, о том, как спортсмены работают в команде, о том, сколько нужно тренироваться, чтобы стать хорошим футболистом", - рассказали ТАСС в пресс-службе комитета по физической культуре и спорту Петербурга. В конце урока Герелло и Угаров оставили свои автографы на футбольном мяче и передали его в дар музею гимназии №369 Красносельского района Петербурга.

"Красава" в подарок

Официальный футбольный мяч Кубка конфедераций "Красава" (Krasava) с автографом знаменитой российской спортсменки, пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Натальи Ищенко получили на "Футбольном уроке" ученики специализированного спортивного 6 "Д" класса школы №31 Калининграда. Мяч "Красава" стал своеобразной наградой всему педагогическому коллективу, учащимся спортивного класса и футбольной команде, состоящей из его учеников.

"Наш родной город - один из немногих, кто удостоился чести принимать матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Я уверена, что Калининград проведет все на самом высшем уровне, и станет для многочисленных гостей и болельщиков из разных стран дружелюбным местом, куда захочется вернуться еще не раз", - сказала, обращаясь к участникам урока, посол Калининграда на ЧМ-2018, врио зампредседателя правительства области Наталья Ищенко.

Преподаватель физкультуры и классный руководитель Лариса Власова рассказала корреспонденту ТАСС, что в спортивном классе 23 ученика, половина из которых занимаются футболом. Костяк класса изначально составили десять ребят из секции футбола при местном профессиональном футбольном клубе "Балтика". "Ребята из шестого "Д" проживают в разных, порой отдаленных, уголках города, но это не мешает им без опозданий приходить на занятия и тренировки", - подчеркнула педагог.

Она считает, что занятия спортом дисциплинируют и мотивируют на высокие достижения и в учебе. Показательно, что в футбольной команде - три отличник. В спорте успехи тоже весомы: первое место в чемпионате области в своей возрастной группе в прошлом году и различные призы на всероссийских соревнованиях.

Завершился урок футбольным фестивалем на школьном стадионе. Здесь состоялись поединки между учениками 6 "Д" класса, молодежной команды и сборной ветеранов "Балтики", а также воспитанниками школы-интерната №7 - победителями Всероссийской спартакиады специальной олимпиады по футболу для ребят с ограниченными возможностями здоровья, которая проходила в конце апреля в Санкт-Петербурге. В перерывах между поединками тренер команды школы-интерната №7 Андрей Воронин продемонстрировал футбольный фристайл.

"Футбольные уроки" приобщают к спорту

В Екатеринбурге урок провели в гимназии №176 активисты Волонтерского центра чемпионата мира по футболу 2018 года, созданного на базе Уральского федерального университета (УрФУ). После урока игроки екатеринбургского футбольного клуба "Урал" вместе с активистами волонтерских центров и послом чемпионата мира в Екатеринбурге, победителем ралли "Дакар" 2017 года в классе квадроциклов Сергеем Карякиным провели спортивную разминку, где показали основы футбольной техники.

В беседе с ТАСС Карякин подчеркнул, что у него остались лишь положительные впечатления от футбольного урока. "Все прошло отлично, и я очень надеюсь, что таких мероприятий будет больше, потому что они действительно помогают приобщить молодежь к спорту, к хорошим и полезным вещам. Я посмотрел, как проходила разминка, которую проводили футболисты "Урала". Школьники были очень заинтересованы, сконцентрированы на тренировке, старались выучить все движения", - подчеркнул спортсмен.

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт также остался доволен футбольным уроком, подчеркнув большой интерес, проявленный школьниками к футбольной теме. "И викторина, и диалог волонтеров с аудиторией - все было очень познавательно и интересно, задавалось много вопросов", - сказал он ТАСС.

Прекрасный пол любит и знает футбол

В Казани футбольный урок прошел в гимназии №6. Посол ЧМ-2018, прославленный ватерполист Ирек Зиннуров пообщался со школьниками, рассказал о Кубке конфедераций и подарил гимназии футбольный мяч. В ходе викторины, как отметил Зиннуров, великолепные знания по футболу продемонстрировали представительницы прекрасного пола.

"Одна из девушек ответила на самый сложный вопрос викторины. И самый точный ответ на викторине был дан тоже девушкой. И вообще, по большому счету именно благодаря девушкам мы побеждаем на многих спортивных соревнованиях", - подчеркнул Зиннуров.

По его словам, подобные футбольные уроки крайне важны для популяризации физкультуры и спорта. "После таких мероприятий вырастает поток записывающихся в спортивные секции и увеличивается число желающих стать волонтерами на соревнованиях", - сказал Зиннуров.

Одним из наиболее массовых стал урок футбола в Сочи - на него пришли около 300 учеников 7-9 классов. На уроке прозвучал рассказ об истории ФИФА и Кубка конфедерации, о стадионе "Фишт" и командах-участниках предстоящих матчей, после чего две школьные команды сыграли футбольный матч.

В Самаре в гости к школьникам пришли ветераны самарского футбольного клуба "Крылья Советов", голкипер клуба Евгений Конюхов и активисты волонтерского центра. Волонтеры провели викторину и презентацию ЧМ-2018 и Кубка конфедераций, вручили сувениры с символикой ЧМ как школьникам, так и почетным гостям. Необычной оказалась практическая часть урока - кроме начавшегося на стадионе футбольного матча между командами двух соседних школ на пришкольной площадке развернулись сражения по настольному футболу.

В Саранске футболу помешала погода

В Саранске полноценного футбольного матча между игроками ФК "Мордовия" и учениками школы №24 не получилось, помешала погода - целый день лил дождь, поэтому спортивную разминку руководители городского центра волонтеров и центра волонтеров ФИФА Кирилл Комаров и Иркям Суркова провели в спортивном зале школы. Ученики участвовали в викторине, отвечали на вопросы о футболе, призами были сувениры с изображением Забиваки - талисмана чемпионата мира. Спортивно-практическую часть провели игроки "Мордовии" Илья Кузин и Егор Сысуев - они показали ребятам полноценный мастер-класс.

В Нижнем Новгороде ребят из школы №121 в мир футбола провели послы города-организатора ЧМ-2018 комментатор и ведущий "Матч ТВ" Павел Занозин и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина. "Мы просто поговорили с ребятами о значении спорта в жизни каждого, поговорили о футболе, рассказали о том, как город готовится к чемпионату мира и Кубку конфедераций", - рассказали в дирекции города-организатора Нижнего Новгорода.

А затем игроки ФК "Олимпиец" сыграли с участниками урока в футбол. Матч хоть и получился импровизированным, но очень азартным. И профессионалы - игроки клуба Антон Хазов и Дмитрий Полянин - и сами ребята остались довольны таким общением.

В Волгограде лицеисты сыграли вничью с профессионалами

Сборная команда волгоградского лицея №5 сыграла вничью с игроками ФК "Ротор-Волгоград" в товарищеском матче, матч завершился со счетом 6:6. Право первого удара по мячу было предоставлено послу ЧМ-2018 бывшему футболисту "Ротора" Александру Никитину.

"Матч был результативным, поиграть дали всем. Сначала играли с учениками 3-4 классов, потом с 9-10 классов, матч завершили острой борьбой с ребятами из 11 класса. В итоге ничья", - рассказал представитель комитета по подготовке и проведению матчей ЧМ по региону.

"Волгоград всегда был городом футбола и славился любовью к спорту номер один. Наш город заслужил право принимать чемпионат мира, - поделился впечатлениями Никитин. - Футбольные уроки - продолжение традиций, они помогают юным волгоградцам узнать больше о предстоящем событии, а товарищеские встречи с футболистами, уверен, укрепят стремление к спортивным победам".

В Ростове-на-Дону урок провели в школе №77 бывший игрок ФК "Ростов" Михаил Осинов и действующий тренер ФК "СКА- Ростов" Михаил Куприянов.

"В уроке приняли участие ученики старших классов. Знаменитые футболисты провели мастер-классы и спортивные эстафеты, вручили призы победителям и ответили на многочисленные вопросы. После этого состоялась видеопрезентация предстоящих матчей Кубка конфедераций и этапов подготовки к чемпионату мира 2018 года в Ростове", - рассказали в дирекции по подготовке к чемпионату мира "Ростов-2018".

"Футбольный урок" - проект оргкомитета "Россия-2018", который реализуется при участии волонтерских центров ЧМ-2018. Уроки стартовали в декабре 2015 года в рамках программы "Поколение-2018", призванной объединить поклонников футбола. Всего с 2015 года проведено около 10 тысяч уроков в школах, вузах и детдомах городов- организаторов и регионов проведения ЧМ-2018 и Кубка конфедераций, более 200 тысяч школьников и студентов приняли участие в этих мероприятиях.