Замена Исинбаевой в РУСАДА должна быть найдена в течение десяти дней

Эдлер: хоккеистам сборной Швеции не помешали проблемы с ареной ЧМ в ПарижеСпорт 19 мая, 0:36
Игрок: канадские хоккеисты должны тщательно подготовиться к полуфиналу ЧМ с россиянамиСпорт 19 мая, 0:34
Солдатова и сестры Аверины выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастикеСпорт 19 мая, 0:32
ЦСКА начнет "Финал четырех" баскетбольной Евролиги матчем с "Олимпиакосом"Спорт 19 мая, 0:12
Обсуждение конституции не сблизило правительство и оппозицию СирииМеждународная панорама 19 мая, 0:00
Риди ожидает, что РУСАДА будет восстановлено в правах в ноябреСпорт 18 мая, 23:48
Четыре мяча Кейна помогли "Тоттенхэму" разгромить "Лестер" в матче чемпионата АнглииСпорт 18 мая, 23:44
Лалович: РУСАДА имеет хорошие шансы до конца года восстановить членство в WADAСпорт 18 мая, 23:38
Сборная Канады сыграет с командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккеюСпорт 18 мая, 23:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Выборы нового руководителя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которым сейчас является двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, должны состояться в ближайшие 7-10 дней. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.
В четверг в Монреале проходит совет учредителей WADA, на заседании был представлен доклад о процессе восстановления РУСАДА. Заместитель гендиректора организации Роб Келер сообщил, что до 31 мая Исинбаева должна покинуть свой пост. Как пояснил ранее в четверг Хрычиков, WADA не считает Исинбаеу независимой персоной, поскольку она была рекомендована на пост председателя РУСАДА Олимпийским комитетом России (ОКР).
"Выборы нового руководителя наблюдательного совета РУСАДА должны пройти в ближайшие семь-десять дней. Это надо сделать быстро. Сейчас просто надо оперативно внести изменения в устав касательно конфликта интересов. Потом мы созовем людей - по уставу, как я помню, этот срок равен пяти рабочим дням. До конца месяца у РУСАДА должен появиться новый глава наблюдательного совета", - сказал Хрычиков.
По словам Хрычикова, РУСАДА не могло быть признано частично соответствующим кодексу WADA на прошедшем совете учредителей организации.
"РУСАДА не могло быть условно восстановлено сегодня, потому что такого понятия в кодексе WADA как "условное соответствие" не существует. Поэтому это абсолютно пустой термин. Есть понятие "полное соответствие", и об этом будет говориться на следующем заседании совета учредителей в ноябре", - сказал Хрычиков.
"В данный момент самое важное - увеличить количество собираемых допинг-проб перед Олимпиадой и получить разрешение, чтобы допинг-контролеры РУСАДА могли этим заниматься", - добавил он.
РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.
В соответствии с принятым уставом РУСАДА, в организации был создан наблюдательный совет, состоящий из семи человек. 9 марта Исинбаева стала его председателем. Ранее в интервью ТАСС президент WADA Крейг Риди заявил, что кандидатура двукратной олимпийской чемпионки будет рассмотрена специальной комиссией WADA, которая оценит ее назначение с точки зрения независимости ее кандидатуры.