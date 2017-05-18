Замена Исинбаевой в РУСАДА должна быть найдена в течение десяти дней

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Выборы нового руководителя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которым сейчас является двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, должны состояться в ближайшие 7-10 дней. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

В четверг в Монреале проходит совет учредителей WADA, на заседании был представлен доклад о процессе восстановления РУСАДА. Заместитель гендиректора организации Роб Келер сообщил, что до 31 мая Исинбаева должна покинуть свой пост. Как пояснил ранее в четверг Хрычиков, WADA не считает Исинбаеу независимой персоной, поскольку она была рекомендована на пост председателя РУСАДА Олимпийским комитетом России (ОКР).

"Выборы нового руководителя наблюдательного совета РУСАДА должны пройти в ближайшие семь-десять дней. Это надо сделать быстро. Сейчас просто надо оперативно внести изменения в устав касательно конфликта интересов. Потом мы созовем людей - по уставу, как я помню, этот срок равен пяти рабочим дням. До конца месяца у РУСАДА должен появиться новый глава наблюдательного совета", - сказал Хрычиков.

РУСАДА не могло получить условное соответствие кодексу WADA на прошедшем совете

По словам Хрычикова, РУСАДА не могло быть признано частично соответствующим кодексу WADA на прошедшем совете учредителей организации.

"РУСАДА не могло быть условно восстановлено сегодня, потому что такого понятия в кодексе WADA как "условное соответствие" не существует. Поэтому это абсолютно пустой термин. Есть понятие "полное соответствие", и об этом будет говориться на следующем заседании совета учредителей в ноябре", - сказал Хрычиков.

"В данный момент самое важное - увеличить количество собираемых допинг-проб перед Олимпиадой и получить разрешение, чтобы допинг-контролеры РУСАДА могли этим заниматься", - добавил он.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.

В соответствии с принятым уставом РУСАДА, в организации был создан наблюдательный совет, состоящий из семи человек. 9 марта Исинбаева стала его председателем. Ранее в интервью ТАСС президент WADA Крейг Риди заявил, что кандидатура двукратной олимпийской чемпионки будет рассмотрена специальной комиссией WADA, которая оценит ее назначение с точки зрения независимости ее кандидатуры.