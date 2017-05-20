Парайко: сборная России стала самым сложным соперником для канадцев на ЧМ по хоккею

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России стала самым непростым соперником для команды Канады на чемпионате мира по хоккею. Такое мнение журналистам высказал защитник канадской команды Колтон Парайко.

В субботу сборная России со счетом 2:4 проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира.

"Россия стала самым сложным соперником для нас на этом турнире. Они быстрые, техничные - классная команда. Мы сыграли сегодня дисциплинированно, поэтому сумели добиться победы", - сказал Парайко.

Матч за третье место сборная России проведет 21 мая против неудачника другого полуфинала, в котором встретятся команды Финляндии и Швеции.