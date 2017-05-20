Тренер канадцев назвал полуфинал ЧМ по хоккею с россиянами лучшим матчем в своей карьере

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главный тренер сборной Канады по хоккею Джон Купер назвал полуфинальный матч чемпионата мира против команды России лучшим в своей карьере. Об этом он сообщил журналистам.

В субботу сборная России со счетом 2:4 проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира, выигрывая после второго периода - 2:0.

"Мне повезло быть тренером НХЛ, но это был один из лучших матчей в моей карьере. Сегодня играли две лучшие команды турнира. Нам было непросто, но мы сумели перевернуть эту игру", - сказал Купер.

"Да, у нас была задумка поставить защитника Парайко против звена Кузнецова, она сработала. Мы заставили россиян удаляться и смогли забить. Не могу выделить кого-то из российской команды, они все сыграли на пределе возможностей", - добавил наставник канадцев.

В матче за третье место подопечные Олега Знарка 21 мая встретятся с проигравшим в паре Швеция - Финляндия.