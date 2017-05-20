Знарок: тренерам сборной России не в чем упрекнуть своих хоккеистов за игру с канадцами

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КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерскому штабу сборной России не в чем упрекнуть своих игроков за полуфинальный матч чемпионата мира с командой Канады. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Олег Знарок.
Хоккеисты сборной России проиграли команде Канады со счетом 2:4, ведя по ходу игры 2:0.
"Провели хорошую игру, не в чем упрекнуть ребят. Они бились с первой до последней минуты", - сказал Знарок.
"По сравнению с Кубком мира, здесь я себя чувствовал намного спокойней. Надеюсь, что в будущем мы победу получим", - отметил он.
Сборная России сыграет в матче за третье место с проигравшим во встрече Швеция - Финляндия. "Постараемся восстановиться и дать бой завтра", - сказал тренер.
Матч за третье место пройдет в воскресенье. Начало в 17:15 мск.