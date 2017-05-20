Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В периоде от успеха: сборная России по хоккею проиграла канадцам в полуфинале ЧМ

Спорт
20 мая, 22:00 UTC+3 КЕЛЬН Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов

Подопечные Олега Знарка вели с разницей в две шайбы после второго периода, однако потерпели поражение со счетом 2:4

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Сборная России проиграла команде Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в Кельне и завершилась со счетом 2:4.

Под руководством главного тренера Олега Знарка сборная России провела четыре матча против канадцев и во всех потерпела поражение. Ранее россияне встречались с командой Канады в финале чемпионата мира 2015 года (1:6), в выставочном матче (2:3 ОТ) и в полуфинале Кубка мира в 2016 году (3:5).

Смотрите также

Россия vs Канада: что нужно знать о противостоянии двух главных хоккейных держав

Вывеска Россия - Канада больше подходила для финальной игры турнира, но команды встретились за шаг до матча за золото. На предварительном этапе канадцы уверенно заняли первое место в своей группе, потерпев единственное поражение от швейцарцев. Подопечные Знарка также проиграли лишь один матч - американцам. Этот результат оставил россиян на втором месте в группе, что и предопределило попадание команд Канады и России в одну половину турнирной сетки.

В четвертьфинале сборная России уверенно разобралась с чехами (3:0), канадцам победа на этой стадии далась тяжелее - в своем матче они сломили сопротивление хозяев турнира - немцев (2:1). Многие эксперты до игры Россия - Канада отдавали предпочтение именно россиянам. Команда Олега Знарка подкупала поклонников хоккея комбинационной игрой и сплоченностью. Канадцы же, наоборот, удивляли относительной нестабильностью в обороне и слабостью вратарской линии.

Арена в Кельне, несмотря на статус матча, не собрала аншлага. Утром организаторы турнира сообщали, что было продано порядка 11,5 тысячи билетов при вместимости в 18,5 тысячи. На самой игре было немало свободных мест, в основном за воротами и на верхних ярусах. При этом на матче присутствовало немало финнов и шведов, чьи команды должны были сыграть позднее во втором полуфинале.

Команды России и Канады провели только по одной тренировке перед матчем. У россиян не катался Владислав Наместников, получивший повреждение в 1/4 финала с чехами. Однако он оказался в заявке - 13-м нападающим. Наместникова в звене с Никитой Кучеровым и Артемием Панариным заменил Евгений Кузнецов.

Драматичная игра

Стартовый период матча не принес голов, зрители увидели силовой хоккей в исполнении обеих команд, изобилующий борьбой на каждом участке площадки. Во второй двадцатиминутке инициативой владели россияне, что позволило им забросить две шайбы после красивых и мастерски исполненных розыгрышей. Российские болельщики стали предвкушать победу над принципиальным соперником, а Знарок оказался близок к тому, чтобы нарушить неприятную для себя традицию. Но все перевернулось с ног на голову в заключительные 20 минут игрового времени.

Смотрите также
Олег Знарок

Знарок: тренерам сборной России не в чем упрекнуть своих хоккеистов за игру с канадцами

Первые тридцать секунд третьего периода подопечным Джона Купера предстояло провести в большинстве из-за удаления Артема Зуба. Уже на 17-й секунде канадцы реализовали численное преимущество, захватив нити игры в свои руки. Причиной этого также стали три удаления в составе россиян в первой половине игрового отрезка. Тем не менее, российской команде удавалось сдерживать атаки соперника.

За пять минут до конца основного времени матча канадской команде удалось сравнять счет, а спустя две минуты выйти вперед. Четвертую шайбу представители кленового листа отправили в пустые ворота, что позволило им вновь выйти в финал чемпионата мира.

По окончании матча российские игроки и тренерский штаб сборной находились в подавленном состоянии. Тем не менее, Знарок нашел в себе силы похвалить своих хоккеистов. "Провели хорошую игру, не в чем упрекнуть ребят. Они бились с первой до последней минуты", - отметил наставник, добавив, что одной из причин неудачи стало большое количество удалений.

Знарок так и не смог прервать свою серию поражений в матчах с командой Канады. "По сравнению с Кубком мира, здесь я себя чувствовал намного спокойней. Надеюсь, что в будущем мы победу получим", - сказал специалист.

Для российской команды турнир еще не закончен, в воскресенье она примет участие в матче за третье место. Соперник россиян определится по итогам второго полуфинала Швеция - Финляндия.

Смотрите также

Жуков считает, что судейство в матче ЧМ по хоккею Россия - Канада было объективным

Знарок: удаления стали одной из причин поражения сборной России от канадцев на ЧМ

Парайко: сборная России стала самым сложным соперником для канадцев на ЧМ по хоккею

Панарин: хоккеисты сборной России слишком волновались в матче ЧМ с канадцами

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты сборной Канады
25
Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккею
10
Открытие парка Кубка конфедераций в Петербурге: Роналдиньо не смог забить робокиперу
11
Пирейское проклятие: ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко объявил об отправке в Донбасс танков Т-80
2
"Мотор Сич" нашла рынки сбыта двигателей взамен российского
3
Меланья и Иванка Трамп в Эр-Рияде не стали покрывать голову
4
Протоиерей Бойцов: медики поражены сохранностью мощей Николая Угодника
5
В Канкуне скончался пострадавший при попытке линчевать россиянина мексиканец
6
В акции "Ночь в музее" принимают участие 2 тыс. учреждений культуры
7
Жители мексиканского Канкуна опубликовали видео конфликта с россиянином
Темы дня
Загрузка...
Реклама