В периоде от успеха: сборная России по хоккею проиграла канадцам в полуфинале ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Сборная России проиграла команде Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в Кельне и завершилась со счетом 2:4.

Под руководством главного тренера Олега Знарка сборная России провела четыре матча против канадцев и во всех потерпела поражение. Ранее россияне встречались с командой Канады в финале чемпионата мира 2015 года (1:6), в выставочном матче (2:3 ОТ) и в полуфинале Кубка мира в 2016 году (3:5).

Вывеска Россия - Канада больше подходила для финальной игры турнира, но команды встретились за шаг до матча за золото. На предварительном этапе канадцы уверенно заняли первое место в своей группе, потерпев единственное поражение от швейцарцев. Подопечные Знарка также проиграли лишь один матч - американцам. Этот результат оставил россиян на втором месте в группе, что и предопределило попадание команд Канады и России в одну половину турнирной сетки.

В четвертьфинале сборная России уверенно разобралась с чехами (3:0), канадцам победа на этой стадии далась тяжелее - в своем матче они сломили сопротивление хозяев турнира - немцев (2:1). Многие эксперты до игры Россия - Канада отдавали предпочтение именно россиянам. Команда Олега Знарка подкупала поклонников хоккея комбинационной игрой и сплоченностью. Канадцы же, наоборот, удивляли относительной нестабильностью в обороне и слабостью вратарской линии.

Арена в Кельне, несмотря на статус матча, не собрала аншлага. Утром организаторы турнира сообщали, что было продано порядка 11,5 тысячи билетов при вместимости в 18,5 тысячи. На самой игре было немало свободных мест, в основном за воротами и на верхних ярусах. При этом на матче присутствовало немало финнов и шведов, чьи команды должны были сыграть позднее во втором полуфинале.

Команды России и Канады провели только по одной тренировке перед матчем. У россиян не катался Владислав Наместников, получивший повреждение в 1/4 финала с чехами. Однако он оказался в заявке - 13-м нападающим. Наместникова в звене с Никитой Кучеровым и Артемием Панариным заменил Евгений Кузнецов.

Драматичная игра

Стартовый период матча не принес голов, зрители увидели силовой хоккей в исполнении обеих команд, изобилующий борьбой на каждом участке площадки. Во второй двадцатиминутке инициативой владели россияне, что позволило им забросить две шайбы после красивых и мастерски исполненных розыгрышей. Российские болельщики стали предвкушать победу над принципиальным соперником, а Знарок оказался близок к тому, чтобы нарушить неприятную для себя традицию. Но все перевернулось с ног на голову в заключительные 20 минут игрового времени.

Первые тридцать секунд третьего периода подопечным Джона Купера предстояло провести в большинстве из-за удаления Артема Зуба. Уже на 17-й секунде канадцы реализовали численное преимущество, захватив нити игры в свои руки. Причиной этого также стали три удаления в составе россиян в первой половине игрового отрезка. Тем не менее, российской команде удавалось сдерживать атаки соперника.

За пять минут до конца основного времени матча канадской команде удалось сравнять счет, а спустя две минуты выйти вперед. Четвертую шайбу представители кленового листа отправили в пустые ворота, что позволило им вновь выйти в финал чемпионата мира.

По окончании матча российские игроки и тренерский штаб сборной находились в подавленном состоянии. Тем не менее, Знарок нашел в себе силы похвалить своих хоккеистов. "Провели хорошую игру, не в чем упрекнуть ребят. Они бились с первой до последней минуты", - отметил наставник, добавив, что одной из причин неудачи стало большое количество удалений.

Знарок так и не смог прервать свою серию поражений в матчах с командой Канады. "По сравнению с Кубком мира, здесь я себя чувствовал намного спокойней. Надеюсь, что в будущем мы победу получим", - сказал специалист.

Для российской команды турнир еще не закончен, в воскресенье она примет участие в матче за третье место. Соперник россиян определится по итогам второго полуфинала Швеция - Финляндия.