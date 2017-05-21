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Филппула: сборной Финляндии по хоккею важно завоевать бронзовые медали чемпионата мира

Спорт
21 мая, 9:15 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Как рассказал ТАСС финский форвард Валттери Филппула, команда серьезно настроится на матч за третье место против сборной России

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Валттери Филппула (слева)

Валттери Филппула (слева)

©  EPA/HERVE RANCHIN

КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Финляндии серьезно настроится на матч за третье место чемпионата мира по хоккею против российской сборной, поскольку команде важно завоевать бронзовые медали турнира. Об этом ТАСС сказал финский форвард Валттери Филппула.

Финны в субботу в Кельне уступили шведам со счетом 1:4 в полуфинале чемпионата мира. Российская команда проиграла канадцам (2:4). Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.

"Мы серьезно настроимся на этот матч и дадим бой российской команде. Для нас важно выиграть бронзовые медали, все-таки это будет последний матч сезона. У россиян сильная сборная с хорошим подбором исполнителей. Наши стили игры отличаются, посмотрим, чей окажется лучше", - сказал Филппула.

Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже.

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