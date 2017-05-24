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Стратегия развития КХЛ должна привести к снижению госфинансирования на 12 млрд руб.

Спорт
24 мая, 18:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Ранее совет директоров КХЛ принял решение, что в сезоне-2017/18 будут выступать 27 клубов, после чего планируется сокращение команд до 24

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Дмитрий Чернышенко

Дмитрий Чернышенко

© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Стратегия развития Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с 2017 по 2023 годы должна привести к снижению некоммерческого финансирования клубов лиги на 12 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

"В соответствии с принятой стратегией, мы должны принести клубам дополнительные 12 млрд рублей и при этом привести к снижению некоммерческое финансирование, т. е. из государственного бюджета на 12 млрд к 2023 году", - сказал Чернышенко.

Ранее совет директоров КХЛ принял решение, что в сезоне-2017/18 будут выступать 27 клубов, после чего планируется сокращение команд до 24.

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