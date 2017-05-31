ЦСКА договорился с Игнашевичем и Березуцкими о продлении контрактов

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. ЦСКА достиг принципиальной договоренности о продлении контрактов с защитниками Сергеем Игнашевичем, Алексеем и Василием Березуцкими. Об этом журналистам сообщил генеральный директор московского футбольного клуба Роман Бабаев.

"С Игнашевичем и Березуцкими мы достигли принципиальной договоренности. Ребята сейчас в отпусках. После того, как они вернутся, контракты будут подписаны. Договоры будут рассчитаны на один сезон", - сказал Бабаев.

Действующие контракты 37-летнего Игнашевича и 34-летних Березуцких с ЦСКА рассчитаны до 30 июня. Березуцкие выступают за ЦСКА с 2002 года, Игнашевич - с 2004-го.