Представители Паралимпийского комитета России не примут участие в генассамблее МПК

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Представители Паралимпийского комитета России (ПКР) не смогут принять участие в сентябрьской генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК) в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом ТАСС заявил первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

Таким образом, Россия не сможет выставить кандидатов в правление МПК, которое утверждает составы постоянно действующих комитетов по представлению национальных паралимпийских комитетов и международных федераций.

"В соответствии с разделом 9 Конституции МПК "О приостановлении/исключении из членства" ПКР не имеет право участвовать в мероприятиях, проводимых МПК, в том числе и в генеральной ассамблее", - сообщил Рожков.

Членство ПКР было приостановлено 7 августа 2016 года, вследствие чего все российские спортсмены были не допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Решение о восстановлении членства ПКР в связи с невыполнением некоторых пунктов дорожной карты отложено до сентября нынешнего года.