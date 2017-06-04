Из-за эмбарго на ввоз оружия 100 спортсменов не выступят на ЧМ по стрельбе из карабина

КУБИНКА /Московская область/, 4 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Около 100 иностранных спортсменов не смогут принять участие в чемпионате мира по практической стрельбе из карабина из-за эмбарго на ввоз оружия в Россию. Об этом сообщил журналистам председатель центрального совета Федерации практической стрельбы России Анатолий Кондрух.

Первый в истории чемпионат мира по практической стрельбе из карабина пройдет с 4 по 11 июня в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, его участниками станут 850 спортсменов из 39 стран. Эмбарго на ввоз оружия связан с действием санкций иностранных государств в отношении России.

"Для каждого стрелка, который въезжает в страну со своим оружием и патронами, нужно оформлять много бумаг и разрешений. 100 разрешений было получено, мы оформили документы, но эти спортсмены не приехали, потому что им отказали (во въезде в Россию) в своих странах. Спасибо концерну "Калашников", что он за короткое время изготовил 60 изделий, которые, согласно регламенту соревнований, были переданы иностранным спортсменам, эти стрелки будут участвовать", - подчеркнул Кондрух.

Президент Международной конфедерации практической стрельбы Ник Алексакос отметил, что выступает против всяческих эмбарго. "Эмбарго - это дело политиков, это не должно касаться спорта. Хочу, чтобы спортсмены были свободны от всякого рода таких решений", - заявил он на пресс-конференции, посвященной открытию чемпионата мира по практической стрельбе из карабина.

Соревнования будут проходить в многофункциональном огневом центре, в состав которого входят 33 стрелковые галереи, включая девять галерей длиной 50 метров для стрельбы из пистолета, 21 галерею длиной 300 метров и три галереи для стрельбы на большие дальности (до 1200 метров), а также стрелковое поле с возможностью стрельбы на 360 градусов и крытый стрелковый клуб.