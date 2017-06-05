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Хачанов проиграл первой "ракетке" мира Маррею в 1/8 финала Roland Garros

Спорт
5 июня, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:4 в пользу британского теннисиста

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Карен Хачанов

Карен Хачанов

© EPA/CAROLINE BLUMBERG

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов проиграл первой "ракетке" мира британцу Энди Маррею в матче 1/8 финала Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:4 в пользу британского теннисиста.

Россиянин, занимающий 53-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, впервые в своей карьере дошел до 1/8 финала на турнирах серии Большого шлема. Хачанов последним из россиян выбыл из одиночного турнира Roland Garros.

В следующем раунде Маррей встретится с победителем матча между японцем Кеи Нисикори (8) и испанцем Фернандо Вердаско.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.

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