Хачанов проиграл первой "ракетке" мира Маррею в 1/8 финала Roland Garros

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов проиграл первой "ракетке" мира британцу Энди Маррею в матче 1/8 финала Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:4 в пользу британского теннисиста.
Россиянин, занимающий 53-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, впервые в своей карьере дошел до 1/8 финала на турнирах серии Большого шлема. Хачанов последним из россиян выбыл из одиночного турнира Roland Garros.
В следующем раунде Маррей встретится с победителем матча между японцем Кеи Нисикори (8) и испанцем Фернандо Вердаско.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.