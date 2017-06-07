Тим обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Roland Garros

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Австриец Доминик Тим в трех сетах выиграл у действующего победителя Roland Garros по теннису серба Новака Джоковича в четвертьфинале турнира 2017 года.

Тим, "посеянный" под шестым номером, одержал победу со счетом 7:6 (7:5), 6:3, 6:0 над сербом, который был "посеян" вторым. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Австриец повторил свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема. В прошлом году он также дошел до полуфинала Roland Garros, где в трех сетах проиграл Джоковичу.

Тим обыграл серба впервые в карьере, потерпев до этого дня пять поражений. 20 мая теннисисты встречались в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (APT) в Риме. Тогда Джокович выиграл в двух сетах, отдав Тиму лишь один гейм. В карьере Джокович провел 984 матча и только один раз до сегодняшнего дня проиграл последний сет во встрече "под ноль" - во встрече против японца Кеи Нисикори на турнире в Базеле в 2011 году.

Джокович не проигрывал в трех сетах на турнирах серии Большого шлема с 2013 года. С таким счетом он уступил в финале Уимблдона британцу Энди Маррею. По окончании Открытого чемпионата Франции серб опустится в рейтинге ATP ниже второй строчки. Последний раз Джокович не входил в лидирующую двойку мирового тура в июле 2011 года.

В полуфинале Тим сыграет с девятикратным чемпионом Roland Garros испанцем Рафаэлем Надалем (4). Тим и Надаль три раза встречались друг с другом в текущем сезоне. На турнирах в Барселоне и Мадриде выиграл испанец. В последней их игре в Риме австриец взял реванш.

Открытый чемпионат Франции, второй в сезоне турнир серии Большого шлема (призовой фонд - более €36 млн), завершится 11 июня.