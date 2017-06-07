Макарова и Веснина не смогли выйти в полуфинал Roland Garros в парах

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина проиграли представительницам Чехии Люции Градецкой и Катерине Синяковой в четвертьфинале парного разряда второго в сезоне турнира серии Большого шлема - Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн).

Теннисистки из Чехии, "посеянные" на турнире под шестым номером, победили россиянок (2) со счетом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 15 минут.

В полуфинале Градецкая и Синякова встретятся с австралийками Кейси Деллаквой и Эшли Барти.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.