Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макарова и Веснина не смогли выйти в полуфинал Roland Garros в парах

Спорт
7 июня, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

В матче 1/4 финала россиянки уступили представительницам Чехии Люции Градецкой и Катерине Синяковой

Поделиться
Материал из 1 страницы
Екатерина Макарова и Елена Веснина

Екатерина Макарова и Елена Веснина

© EPA/Caroline Blumberg

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина проиграли представительницам Чехии Люции Градецкой и Катерине Синяковой в четвертьфинале парного разряда второго в сезоне турнира серии Большого шлема - Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн).

Теннисистки из Чехии, "посеянные" на турнире под шестым номером, победили россиянок (2) со счетом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 15 минут.

В полуфинале Градецкая и Синякова встретятся с австралийками Кейси Деллаквой и Эшли Барти.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.

Смотрите также

Тим обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Roland Garros

Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Roland Garros

Бачински сыграет с Остапенко в полуфинале Roland Garros

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Roland Garros-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обломки пропавшего в Мьянме самолета найдены в море
2
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
3
ЛДПР внесла законопроект о смене гимна РФ на "Боже, Царя храни!"
4
Трамп предложит Кристофера Рея на пост главы ФБР
5
Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
Причиной избиения школьницы в лесополосе в Москве стала ревность
Темы дня
Загрузка...
Реклама