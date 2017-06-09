В Сочи завершили оформление города к Кубку Конфедераций

СОЧИ, 9 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Городские службы Сочи завершили установку конструкций для создания на курорте атмосферы футбольного праздника и помощи болельщикам сориентироваться на пути к месту проведения матчей Кубка конфедераций, сообщил в пятницу ТАСС и. о. руководителя департамента оформления и дизайна городской среды администрации Сочи Александр Месс.

"Места для размещения символики Кубка конфедераций подбирались по опыту проведения в Сочи прошлых масштабных мероприятий - Олимпийских игр 2014 года и Всемирных хоровых игр. Это так называемые маршруты гостеприимства, где будут собираться болельщики перед матчами, проводить свободное время", - сказал он.

Всего на украшение знаковых мест города ушло более 22,7 тыс. кв. м перетяжек с символикой турнира, на флагштоках развивается 281 флаг Международной федерации футбола (ФИФА). Футбольную атмосферу зрители Кубка, которые начнут прибывать в Сочи со дня на день, почувствуют еще в аэропорту. Плакаты с приветственными словами встретят их в залах прилета, само здание воздушной гавани украшено брендами организаторов предстоящих матчей.

На главной улице города жители и гости курорта увидят талисман Кубка конфедераций - волка Забиваку. Сделав памятное фото, болельщики смогут сесть в автобус, который отвезет их прямо на матч. Направление помогут определить указатели, на которых размещена подробная информация о расположенных поблизости объектах и расстоянии до остановочного пункта.

Около 50 автобусов, оформленных в стилистике ФИФА, уже тестируют городские маршруты. "У нас пока нет пассажиров, задача - по минутам отработать график прибытия к остановке. Главное, чтобы болельщики не опоздали к началу матча", - сказал ТАСС один из водителей.

В Олимпийском парке "зацвели" мячи

Свой путь к стадиону "Фишт", где будут проходить матчи, болельщики начнут с железнодорожного вокзала "Олимпийский парк". В мэрии Сочи рекомендуют прибывать к месту соревнований заранее. "Советуем зрителям запланировать время для фотографирования", - отметили в городском департаменте оформления и дизайна городской среды.

В дороге к стадиону любителей футбола будут сопровождать фигурки болельщиков с сердечками, стилизованный Кубок конфедераций и футбольный мяч. Авторы концепции праздничного оформления городской среды утверждают, что "лучшие фото получатся в темное время суток, когда вокруг этих фигур включается подсветка".

В зеленой зоне вокруг "Фишта" появились необычные клумбы - в виде огромных мячей. "Всего установлено 20 вазонов в форме мяча, в них уже зацвели сезонные цветы, которые будут радовать глаз до осени. В 2018 году, когда Сочи будет принимать матчи чемпионата мира по футболу, эти необычные клумбы станут еще ярче", - сказали в мэрии города.

Бренд ФИФА под защитой

"С 15 мая в Сочи в двухкилометрой зоне от стадиона "Фишт" начал действовать запрет на любую рекламу без письменного согласия ФИФА. Это сделано для защиты бренда как самого организатора Кубка конфедераций, так и для защиты коммерческих интересов его партнеров", - рассказал ТАСС заместитель руководителя городского департамента оформления и дизайна городской среды, координатор по защите брендов Олег Росошик.

Представитель мэрии отметил, что около 150 торговых точек, работающих в районе стадиона "Фишт", такие разрешения оформили. При этом, по его словам, без попыток продавать контрафактную продукцию в Сочи не обошлось. "Во время проведения первого тестового матча на стадионе "Фишт" в одном из магазинов наша специальная группа обнаружила кружки, значки и магниты с символикой ФИФА. Продукцию изъяли, предпринимателей оштрафовали", - уточнил он.

Также на одном из местных рынков фотографы предлагали сделать фото "на фоне баннера с видом на стадион "Фишт" в обнимку с талисманом - волком Забивакой". "После проведенной беседы вид остался, тут ничего противозаконного нет, а вот Забиваку пришлось спрятать", - сказал Росошик.

Кубок конфедераций пройдет в РФ с 17 июня по 2 июля 2017 года. На стадионе "Фишт" в Сочи 19 июня встретятся сборные Австралии и Германии. 21 июня Мексика сыграет против Новой Зеландии, 25 июня - Германия и Камерун. Команды, вышедшие в полуфинал, сыграют в Сочи 29 июня.