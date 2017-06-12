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Тренер "Питтсбурга" назвал Кросби и Малкина элитными хоккеистами

Спорт
12 июня, 9:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Малкин и Кросби в третий раз выиграли Кубок Стэнли

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Хоккеисты "Питтсбурга" Евгений Малкин и Сидни Кросби (слева направо)

Хоккеисты "Питтсбурга" Евгений Малкин и Сидни Кросби (слева направо)

© AP Photo/Fred Vuich

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Майк Салливан назвал канадского нападающего Сидни Кросби и российского форварда Евгения Малкина особенными и элитными игроками. Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.

В ночь на понедельник "Питтсбург" обыграл "Нэшвилл" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ. Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Питтсбурга", команда второй раз подряд стала обладателем Кубка Стэнли. Малкин и Кросби в третий раз выиграли трофей.

"Это особенные игроки, игроки поколения, - сказал Салливан. - Они элита. Они ценят друг друга".

Помимо Малкина, трехкратными обладателями Кубка Стэнли среди отечественных хоккеистов в качестве игроков являются Игорь Ларионов (1997, 1998, 2002) и Сергей Федоров (1997, 1998, 2002) в составе "Детройта", а также Сергей Брылин, выигравший трофеи в составе "Нью-Джерси" (1995, 2000, 2003). Дважды чемпионами НХЛ в качестве игроков становились Сергей Зубов (1994, 1999), Сергей Немчинов (1994, 2000), Вячеслав Фетисов (1997, 1998), Вячеслав Козлов (1997, 1998), Олег Твердовский (2003, 2006), Павел Дацюк (2002, 2008) и Вячеслав Войнов (2012, 2014).

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