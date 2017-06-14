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Оргкомитет "Россия-2018" уверен, что все стадионы чемпионата мира будут построены в срок

Спорт
14 июня, 8:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

По словам генерального директора оргкомитета Алексея Сорокина, предстоящий Кубок конфедераций покажет, насколько Россия готова к проведению чемпионата мира

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Алексей Сорокин

Алексей Сорокин

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Оргкомитет "Россия-2018" уверен, что все работы на стадионах чемпионата мира по футболу 2018 года будут выполнены в срок. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

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На вопрос о том, есть ли уверенность, что все стадионы турнира будут построены в срок, собеседник ТАСС ответил: "Уверенность есть".

По словам Сорокина, пока не совсем понятно, на каких стадионах чемпионата мира до старта турнира сыграет сборная России. "Это пока неизвестно. С уверенностью пока только можно сказать, что она сыграет на "Лужниках". Когда это произойдет, кто будет ее соперником, вам скажут в Российском футбольном союзе", - сказал Сорокин.

"Мы были бы заинтересованы, чтобы как можно больше новых стадионов чемпионата мира приняли сборную, потому что эти игры всегда привлекают большой интерес. Это позволяет посмотреть на работу стадиона под солидной загрузкой", - добавил собеседник ТАСС.

"Кубок конфедераций покажет, насколько Россия готова к проведению ЧМ-2018"

Чемпионат мира стартует ровно через год. "Трудно приурочить подготовку к чемпионату мира к конкретной дате, будь то год или полтора. Самым показательным будет то, как мы проведем Кубок конфедераций", - отметил Сорокин.

"После завершения Кубка конфедераций можно будет с уверенностью сказать о том, что мы организационно и особенно ментально готовы к проведению чемпионату мира. Также, возможно, мы поймем, какие еще моменты необходимо учесть при подготовке к чемпионату мира, которые мы по каким-то причинам не приняли во внимание. Предстоящие две недели будут очень показательными", - сказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018".

"Но в целом все пока идет достаточно ритмично, организованно, у нас нет больших тревог", - добавил Сорокин.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В турнире примут участие сборные России, Новой Зеландии, Мексики, Португалии, Чили, Австралии, Камеруна и Германии.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

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ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
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