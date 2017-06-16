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Алсу, Лазарев и DJ Smash выступят на церемонии открытия Кубка конфедераций

Спорт
16 июня, 12:07 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Олег Кошелев

Церемония открытия начнется за два часа до матча Россия - Новая Зеландия

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Сергей Лазарев

Сергей Лазарев

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Звезды российской эстрады Алсу, Сергей Лазарев и DJ Smash выступят во время церемонии открытия Кубка конфедераций, которая состоится перед матчем сборных России и Новой Зеландии. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Церемония открытия начнется за два часа до матча Россия - Новая Зеландия. Мы всех приглашаем прийти. В церемонии примут участие Алсу, Лазарев, DJ Smash", - сказал Сорокин.

Матч-открытие начнется в субботу в 18:00 мск.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

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