Президент ФИФА Джанни Инфантино посетит матч открытия Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино будет присутствовать на матче открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

Встреча состоится в субботу в Санкт-Петербурге. Церемония открытия турнира начнется в 16:00 мск, а сама игра - в 18:00.

Сборная России, помимо игры с новозеландцами, в группе А Кубка конфедераций также проведет встречи с португальцами (21 июня, Москва) и мексиканцами (24 июня, Казань). В группе B выступят сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал турнира пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.