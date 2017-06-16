Решение по выкатному полю стадиона в Петербурге будет принято после Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Решение по выкатному полю стадиона "Санкт-Петербург" будет принято после Кубка конфедераций. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

Ранее комиссия Международной федерации футбола рекомендовала при смене газона установить стационарное поле.

"Сердцем (стадиона) является газон, который не может расти под таким большим козырьком, он будет просто три месяца умирать. Его надо выкатывать, чтобы работала эта система. Нужно будет технологически принимать решение - либо мы будем использовать систему выкатного поля, либо через три месяца менять. Во многих странах так газоны меняются каждые три-четыре месяца, и мы вернемся к этому вопросу после Кубка конфедераций", - сказал Мутко.

Вице-премьер также пояснил, что сложность заключается в необходимости сохранить до чемпионата мира всю временную инфраструктуру вокруг арены, которая не позволяет выкатывать поле.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.