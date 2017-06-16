Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Решение по выкатному полю стадиона в Петербурге будет принято после Кубка конфедераций

Спорт
16 июня, 13:03 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Олег Кошелев, Дильшад Ломовских

Ранее комиссия Международной федерации футбола рекомендовала при смене газона установить стационарное поле

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стадион "Санкт-Петербург"

Стадион "Санкт-Петербург"

© Сергей Коньков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Решение по выкатному полю стадиона "Санкт-Петербург" будет принято после Кубка конфедераций. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

Ранее комиссия Международной федерации футбола рекомендовала при смене газона установить стационарное поле.

"Сердцем (стадиона) является газон, который не может расти под таким большим козырьком, он будет просто три месяца умирать. Его надо выкатывать, чтобы работала эта система. Нужно будет технологически принимать решение - либо мы будем использовать систему выкатного поля, либо через три месяца менять. Во многих странах так газоны меняются каждые три-четыре месяца, и мы вернемся к этому вопросу после Кубка конфедераций", - сказал Мутко.

Вице-премьер также пояснил, что сложность заключается в необходимости сохранить до чемпионата мира всю временную инфраструктуру вокруг арены, которая не позволяет выкатывать поле.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Смотрите также

Мутко: работы по подготовке поля на стадионе в Петербурге должны завершиться до 12 июня

Мутко: работы по подготовке поля арены в Петербурге к Кубку конфедераций идут по графику

Митрофанов: радикального переоборудования поля стадиона "Санкт-Петербург" не требуется

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Медведев пожелал участникам Спартакиады учащихся России добиться успеха в спорте и жизни
10
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обратившаяся к Путину девушка с онкологией из Апатитов экстренно госпитализирована
2
Бойца Росгвардии ударили ножом в спину на акции 12 июня в Петербурге
3
В Днепропетровской области задержаны подозреваемые в убийстве Вороненкова
4
Меркель разделяет критику в отношение новых санкций США против РФ
5
Украинские радикалы угрожают полностью перекрыть поставки угля из РФ
6
Двое погибли, 12 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Ростовской области
7
Минстрой не планирует переезжать в "Москва-Сити"
Темы дня
Загрузка...
Реклама