Церемония открытия Кубка конфедераций начнется за 2 часа до матча Россия - Новая Зеландия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Церемония открытия Кубка конфедераций по футболу начнется 17 июня в 16:00 мск, за два часа до старта матча Россия - Новая Зеландия. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Церемонию открытия на стадионе "Санкт-Петербург" посетят президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

"Церемония открытия начнется за два часа до матча Россия - Новая Зеландия. Мы приглашаем обладателей билетов прийти в 16:00. В церемонии примут участие две тысячи артистов, а также будут показаны все наши города", - сказал Сорокин.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт- Петербурге 2 июля.