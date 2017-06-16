"Матч ТВ" покажет церемонию открытия Кубка конфедераций в прямом эфире

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Церемония открытия Кубка конфедераций по футболу будет показана телеканалом "Матч ТВ" в прямом эфире. Об этом сообщается в пресс-релизе телеканала.
Начало трансляции 17 июня запланировано на 16:10 мск. После церемонии открытия зрители смогут увидеть программу "Все на футбол!", в которой ведущие и гости студии подробно обсудят предстоящий турнир. Затем же состоится прямая трансляция матча открытия между сборными России и Новой Зеландии, который пройдет на стадионе "Санкт- Петербург" (начало трансляции - 17:55). Сразу после матча в программе "Все на футбол!", запланированной к показу в прямом эфире в 20:00, будет представлен детальный разбор прошедшей игры.
Церемонию открытия на стадионе "Санкт-Петербург" посетят президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.