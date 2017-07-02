Русский Витязь снова в игре: Поветкин победил украинца Руденко

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин по прозвищу Русский Витязь единогласным решением судей победил украинца Андрея Руденко и завоевал интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO), а также континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Поединок, продлившийся все 12 раундов, прошел в субботу в московском ГЦКЗ "Россия".

По завершении поединка глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский отметил, что "бой прошел в дружелюбной обстановке" как внутри ринга, так и вокруг него.

Данный поединок стал первым титульным боем Поветкина с 4 ноября 2015 года, когда россиянин победил поляка Мариуша Ваха в защите "серебряного" пояса Всемирного боксерского совета (WBC).

Согласно правилам, после победы над Руденко российский боксер будет введен в рейтинги WBO и WBA, где сможет бороться за право претендовать на титул регулярного чемпиона.

Руденко хотел сняться с боя

Первый раунд начался обоюдоостро, однако после одного из ударов Поветкина Руденко пожаловался на травму шеи. Несколько минут прошли в обсуждениях и консультациях с врачом и организаторами, но в итоге, восстановившись, Руденко продолжил поединок.

Как отметил после боя рефери Виктор Панин, украинский боксер хотел досрочно завершить выступление из-за травмы. "Руденко хотел сняться в первом раунде, но я уговорил его продолжать бой. Там не было ничего такого, чтобы сниматься, надо было боксировать", - заявил Панин ТАСС.

Продолжив поединок, украинский боксер противостоял Поветкину на протяжении всех 12 раундов. При этом инициатива принадлежала россиянину, о чем говорит итоговый счет боя - 120:109, 120:108, 120:108.

Суды и споры продолжатся

Ранее WBC и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание "временного" чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном. До этого у Поветкина сорвался поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония.

Однако позднее WBA и WBO вынесли оправдательный вердикт в отношении Поветкина и вернули его в свои рейтинги. Несмотря на то, что "чистым" спортсменом Поветкина уже признали две мировых организации, команда россиянина продолжит восстанавливать честь спортсмена.

"Сейчас мы продолжим войну с судами и федерациями. Есть еще WBC и IBF, мы продолжим восстановление Александра", - сообщил Рябинский журналистам после боя.

WBC, ранее отстранивший Поветкина за повторное нарушение антидопинговых правил, рассматривает апелляцию команды россиянина.

Также апелляция подана на решение присяжных федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк о том, что Поветкин якобы целенаправленно принимал мельдоний в запрещенный период.

Что касается рейтинга IBF, то Поветкин был из него бессрочно выведен на тех же основаниях, что и в случае с WBC.

Поветкин готов драться с Паркером

В настоящий момент чемпионом WBO является новозеландец Джозеф Паркер. По окончании боя с Руденко в команде россиянина заявили о готовности побороться за регулярный титул чемпиона мира.

"Александр готов к бою с Паркером, для боя с британцем Энтони Джошуа (чемпион WBA - прим. ТАСС) еще необходимы поединки, а также более тщательная и серьезная подготовка. Александр сейчас в хорошей форме, но у него еще есть запас", - сказал ТАСС Рябинский.

При этом Паркер свой ближайший поединок проведет 23 сентября против брата бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри - Хьюи Фьюри. Бой пройдет в английском Манчестере.

О необходимости более тщательной подготовки Поветкина заявил его бывший тренер Александр Зимин. "Я думаю, Поветкину нужно провести еще один бой перед поединком с Паркером. Спешить ему не стоит, нужно более тщательно подготовиться", - сказал Зимин ТАСС.

В любом случае Поветкин будет иметь возможность двигаться в рейтингах двух организаций. А значит, как ранее говорил его тренер Иван Кирпа, "Поветкин вернулся в борьбу за титулы".